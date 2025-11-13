北市警涉洩密風紀案 敦南所副所長擅查情敵個資5萬交保

大安分局督察人員今年4月發現，時任敦化南路派出所副所長鄭員使用警用系統查詢特定民眾個資。圖為大安分局外觀。（資料照）

台北市警大安分局任職於敦化南路派出所的55歲鄭姓副所長，今年4月間遭分局督察組查出，他涉嫌利用警用系統違規查詢特定民眾的個人資料。據了解，經分局自清自檢及檢警深入追查後，發現鄭員竟是為了掌握情敵行蹤才擅自調閱個資，全案依涉犯個人資料保護法、洩密等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊後諭知5萬元交保，鄭員日前黯然申請調離大安分局。

今年4月，大安分局督察組進行內部警用系統查詢稽核作業時，發現敦化南路派出所出現異常查詢紀錄。督察人員追查，是時任副所長鄭員使用警用系統查詢特定民眾個資，但這些被查詢者均未涉及任何行政或刑案，認定鄭員涉嫌違法查詢。

大安分局火速展開自清自檢程序，並召開人評會，於今年4月拔除鄭員副所長職務，改調警備隊服勤。

台北地檢署分案後展開調查，鄭員在接受約談時，一度辯稱是幫友人查詢個資。但檢警調查後發現，鄭員動機疑似是想掌握情敵行蹤，才擅自利用職權查詢個資。

台北地檢署檢察官指揮政風單位與警方偵辦，於本月3日12時許持搜索票至鄭員任職的警備隊、派出所及住處執行搜索，並將鄭員送往北檢持續偵辦。經檢察官訊後，鄭姓員警裁定新台幣5萬元交保。

大安警分局表示，本案是該局自清自檢，絕無護短，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」的立場徹查到底，並將深入追查是否有其他員警涉案，追究相關人員考核監督不周之責，展現淨化團隊的決心。

