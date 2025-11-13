為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    姊弟戀反目釀命案！討債男侵門踏戶被反殺 工人防衛過當判8年半

    2025/11/13 17:34 記者許國楨／台中報導
    洪男女友委託2名網友討債時，被洪男持刀刺殺，釀成1死命案。（資料照）

    洪男女友委託2名網友討債時，被洪男持刀刺殺，釀成1死命案。（資料照）

    一場跨越19歲的姊弟戀，最終演變成奪命悲劇，台中霧峰區32歲洪姓板模工與51歲李姓女子交往後分手，女方找人上門討債卻引爆1死1傷血案，洪男聲稱是為了自保持刀反擊，台中地院國民法官今（13）日審結，認定洪男確有防衛情狀，但手段過當，依殺人罪與殺人未遂罪合併判刑8年6月，可上訴。

    回顧案情，洪男與李女是姊弟戀情侶，2人去年中秋節分手，李女9月23日清晨，委請鄭男（33歲）與高男（37歲）到洪男住處催討金飾與10多萬元，雙方起衝突，洪男拿刀揮舞朝對方刺殺多刀，其中高男傷勢嚴重，到院前已無呼吸心跳，因嚴重失血急救1小時仍宣告不治，而鄭男頭部等處受傷，洪男自己也受傷，包括雙手撕裂刀傷。

    警方獲報趕抵現場，屋內血跡斑斑、樓梯間留有血腳印，畫面怵目驚心，洪男事後投案，供稱「只是想保護自己，不是要殺人」，辯稱遭對方入侵、毆打才反擊，他在審理時多次哽咽表示，案發短短7分鐘，讓人生全變，「現在看到門都會害怕」，擔心有人闖入。

    檢方認為，「違法者的生命仍是生命」，即使對方闖入住宅討債，也不該以奪命方式回應，主張不構成正當防衛，但考量洪事後自首、社會復歸可能性高，建議殺人罪為7年至8年半、殺人未遂罪為3年至4年，應執行為7年半至9年，而台中地院國民法庭今下午宣判，認定洪有防衛過當，不符合情堪憫恕，依殺人、殺人未遂2罪，合併判洪男8年6月。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播