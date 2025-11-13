姊弟戀反目釀命案！討債男侵門踏戶被反殺 工人防衛過當判8年半

洪男女友委託2名網友討債時，被洪男持刀刺殺，釀成1死命案。（資料照）

一場跨越19歲的姊弟戀，最終演變成奪命悲劇，台中霧峰區32歲洪姓板模工與51歲李姓女子交往後分手，女方找人上門討債卻引爆1死1傷血案，洪男聲稱是為了自保持刀反擊，台中地院國民法官今（13）日審結，認定洪男確有防衛情狀，但手段過當，依殺人罪與殺人未遂罪合併判刑8年6月，可上訴。

回顧案情，洪男與李女是姊弟戀情侶，2人去年中秋節分手，李女9月23日清晨，委請鄭男（33歲）與高男（37歲）到洪男住處催討金飾與10多萬元，雙方起衝突，洪男拿刀揮舞朝對方刺殺多刀，其中高男傷勢嚴重，到院前已無呼吸心跳，因嚴重失血急救1小時仍宣告不治，而鄭男頭部等處受傷，洪男自己也受傷，包括雙手撕裂刀傷。

警方獲報趕抵現場，屋內血跡斑斑、樓梯間留有血腳印，畫面怵目驚心，洪男事後投案，供稱「只是想保護自己，不是要殺人」，辯稱遭對方入侵、毆打才反擊，他在審理時多次哽咽表示，案發短短7分鐘，讓人生全變，「現在看到門都會害怕」，擔心有人闖入。

檢方認為，「違法者的生命仍是生命」，即使對方闖入住宅討債，也不該以奪命方式回應，主張不構成正當防衛，但考量洪事後自首、社會復歸可能性高，建議殺人罪為7年至8年半、殺人未遂罪為3年至4年，應執行為7年半至9年，而台中地院國民法庭今下午宣判，認定洪有防衛過當，不符合情堪憫恕，依殺人、殺人未遂2罪，合併判洪男8年6月。

