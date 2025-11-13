高雄驚傳虐童案! 4歲男童成植物人 10歲哥哥也受虐

高雄驚傳重大兒虐案，圖為警方在男童家勘驗。（記者黃佳琳翻攝）

高雄發生虐童案，導致4歲男童成植物人，高市社會局今（13日）表示，除了4歲男童，他的10歲哥哥也受虐，已為兩兄弟申請緊急保護令，至於幼兒園未通報部分，將依警方調查資料查辦，若幼兒園知悉未通報，將依兒少法開罰。

高雄26歲鄭姓男子疑因看不慣女友的4歲兒子吃餅乾掉屑，竟罰孩子半蹲，小男童對他比中指，鄭男竟徒手抓起孩子往牆上撞，孩子頭部重創連喊3天頭痛竟沒人理會，直到在家昏倒才被送醫，已成為植物人。檢方今天依「兒童及少年虐待罪」致重傷罪起訴，並依「剴剴條款」求刑12年，成為全國首例。

高市社會局表示，今年9月男童母親與鄭姓同居人帶個案到醫院急診，因傷勢疑似兒虐，醫院通報，社會局立即會同警方至醫院，並報請檢方啟動重大兒虐偵辦，由檢察官指揮進行相關調查。

社會局隨即安排兒保醫療中心提供個案醫療救治與緊急安置，訪談發現男童的哥哥亦受虐，立即訪查親屬，移至親屬家提供安全保護照顧，依職權向法院為兩兄弟聲請緊急保護令，禁止施虐者與母親再度施暴，並對加害人進行處遇計畫案，市府亦依職權對施虐者提獨立告訴。

個案現由社會局安置於機構照顧，持續醫療復健，持續追蹤哥哥由親屬照顧情形良好，並與學校合作提供輔導協助。施虐者禁止接觸案兄弟，母親可於社會局同意與監督中探視案兄弟，並須配合接受家庭處遇計畫及親職教育輔導。

社會局表示，配合檢方指揮偵辦，今獲悉檢方調查個案於幼兒園就讀期間曾有傷勢而未通報，將依警方調查資料查辦，如幼兒園知悉未通報，將依兒少法第五十三條通報規定，處新臺幣6千元以上6萬元以下罰鍰。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

