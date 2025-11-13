越南小隻馬...!苗栗SPA會館藏春色 男警臥底直擊全裸小姐

頭份市一家美容SPA會館於臉書放上「按摩妹妹」照片，還註記身高、體重及罩杯尺寸。（翻攝臉書）

苗栗縣頭份市一家美容SPA會館，於臉書廣告標榜「頂級美容團隊」並放上「按摩妹妹」照片招攬生意，實則掛羊頭賣狗肉，違法提供「半套」性交易服務，一次收費2300元，日前被警方搗破，會館張姓負責人被苗栗地院依犯圖利容留猥褻罪，處有期徒刑5個月。

該家會館於臉書廣告標榜「合法經營執照、合格消防安檢、頂級美容團隊、優質舒適會館」並放上「按摩妹妹」照片，還註記身高、體重及罩杯尺寸，有身材纖細的越南小隻馬、氣質優身材高挑的台灣OL等，每次50分鐘收費2300元。

請繼續往下閱讀...

頭份警方發現主動偵查，於今年1月8日下午3點多，由男警喬裝顧客上門，經張姓負責人接待並收取2300元後，即引導男警上會館2樓包廂，並指派一名按摩小姐服務。

該名按摩小姐進入包廂後，即叫男警先去洗澡，男警進入浴室後，小姐也脫光、全身裸體進入浴室，並問男警「要不要做半套服務」。男警虛應出浴室連繫會館外守候員警，旋即表明警察身分，將會館賣羊頭掛狗肉的行徑查獲。

張姓負責人雖辯稱，他在應徵小姐時，有明確告知不得為違法行為，否則開除，且會不定期派人巡察包廂，房間隔音不好，有什麼事情都聽得出來。

但法官依據該按摩小姐證述，半套就是打手槍，2300元的費用是由櫃臺收錢，客人不用另外支付她費用，認該按摩小姐沒有冒著觸法、遭解雇之風險，免費為男顧客提供半套性交易服務之必要，認張姓負責人所辯之詞，不足採信，犯圖利容留猥褻罪，處5個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法