展現消防員熱血日常!竹縣消防猛男、美女形象月曆 索取方式曝光

2026新竹縣消防局形象月曆，圖為第二大隊郭卉琳。（新竹縣消防局提供）

新竹縣消防猛男、美女月曆重新回歸，新竹縣政府消防局2026年形象月曆，近日在網路成為熱門話題，正式發表會預定22日下午2點30分，在遠東百貨竹北店1樓正門廣場舉行，現場限量贈送200本，23日起也可憑發票兌換，想要索取的民眾可別錯過。

消防局表示，去年因勤務與人力吃緊，未推出形象月曆，因民眾詢問多，今年特別恢復拍攝與發行，以「消防員的一天」為主題，透過鏡頭記錄消防員從清晨梳洗、備勤、出勤、健身，到夜間救災的全時段畫面，包含直升機吊掛、急速救援、整理裝備器材、與醫師做傷情交接等，搭配煙霧、光影與真實場景，打造出兼具力量與張力的視覺氛圍。

今年的拍攝地點橫跨縣內各消防分隊與訓練現場，邀請13位消防員擔任最佳主角，東元綜合醫院醫師簡振宇也共同入鏡，展現第一線救災人員的專業與熱血風采。有的全副武裝、有的露出結實胸肌，或手持救援工具，或擺出帥氣POSE，自信滿分。

新竹縣消防形象月曆發表會，下週六下午2點30分在遠百竹北店限量發送200本，下午2點起發放號碼牌，活動結束後憑號碼牌領取。11月23日上午8點30分起，民眾也可憑今年11月至12月的紙本發票5張兌換月曆1份，每人限兌換2份，全縣15個分隊都可兌換，數量有限、兌完為止，募得發票將全數捐贈給竹縣弱勢團體或機構。此外，消防局臉書粉絲專頁也有「打卡抽月曆」活動，讓民眾線上參與宣導、抽取限量月曆。

2026新竹縣消防局形象月曆，圖為湖口分隊張淑惠。（新竹縣消防局提供）

2026新竹縣消防局形象月曆，圖為新埔分隊陳韻劦。（新竹縣消防局提供）

2026新竹縣消防局形象月曆，圖為竹東分隊謝侑翰展現結實肌肉。（新竹縣消防局提供）

2026新竹縣消防局形象月曆，圖為田埔分隊李旭嘉手持救災器材入鏡。（新竹縣消防局提供）

2026新竹縣消防局形象月曆，圖為湖口分隊單柏洋展現深入火場情境。（新竹縣消防局提供）

2026新竹縣消防局形象月曆，圖為寶山分隊湯士霽。（新竹縣消防局提供）

