烏龍爆料挨告》侯漢廷出庭改稱已查證 郭智輝聲明痛批：迴避卸責

新黨台北市議員侯漢廷烏龍爆料前經濟部長郭智輝，曾鞠躬道歉。（擷取自侯漢廷臉書）

新黨台北市議員侯漢廷先前不實爆料，指前經濟部長郭智輝在美國關稅關鍵時刻出席「快樂宴」，隨後道歉，坦承來源查核不嚴謹而誤判，遭提告妨害名譽，台北地檢署今早傳喚侯漢廷說明；據了解，侯不認罪，辯稱已盡查證義務。對此，郭智輝不滿發聲明表示，錯誤指控應坦然面對，而非迴避或卸責。

今早10時許，侯漢廷現身台北地檢署，面對媒體不發一語，庭訊後快步離去。據了解，郭智輝不滿侯漢廷今年8月不實言論、提告妨害名譽，承辦檢察官今傳喚雙方出庭，侯親自現身，郭智輝則委由律師代為出庭。

請繼續往下閱讀...

庭訊後，雙方各自離去，郭智輝從律師口中得知，侯漢廷今天在偵查庭辯稱自己有盡查證義務。郭不滿，於下午發聲明痛批，侯漢廷先前曾第一時間以未盡完整查證公開道歉，今日卻不認罪，身為民意代表，本應負起確實查證義務，更應深知自己言論的影響力，在錯誤指控造成他人名譽受損時，應坦然面對、負責，而非迴避或卸責。

郭智輝表示，民主制度建立在監督與制衡之上，但監督必須奠基於真實資訊、事實查證與正當程序，任何未經查證、曲解事實或刻意操作輿論的行為，都已背離民主監督的正軌。

最後，郭智輝強調，侯漢廷公開指稱「我在關稅公告當日停留宴席3小時」此說法並非事實，不實訊息已造成嚴重損害，且誤導社會大眾並影響公共事務的正常討論。因此，將依法追究相關法律責任，以正視聽，避免類似不實內容持續流通。

全案源於今年8月，侯漢廷爆料，郭智輝在川普公布台灣對等關稅當天受邀快樂宴，下午4點40分還沒下班就到飯店，停留3個小時；侯事後又出面道歉，稱自己未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷上出現重大失誤，錯怪郭智輝，引發社會不必要的紛擾。

