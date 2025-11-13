柯文哲捲京華城弊案下月辯論馬拉松 最遲明年3月宣判

北檢偵結京華城案、政治獻金案起訴、求刑一覽表。（資料照）

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲深陷京華城弊案，並涉嫌圖利、收賄及政治獻金侵占，目前審理已進入尾聲，原訂本月再度開庭，但因民眾黨財務長梁秀菊以身體不適多次請假，法院最終決定取消庭期。合議庭已排定12月11日起展開辯論程序，預計最遲將於2026年3月宣判結果。

台北地檢署起訴指出，柯文哲任內涉嫌圖利威京集團約121億元，另違背職務收受不法金額1710萬元，並透過前木可公關公司侵占政治獻金約6834萬元，此外還被控利用眾望基金會支付競選總部人事薪資827萬元，依違反貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利和公益侵占等3罪起訴，建請法院判刑28年6月。

請繼續往下閱讀...

三項主要金流中，以圖利威京集團金額最大，不過檢方指出，柯涉嫌侵占政治獻金的金額，仍高於收賄與背信所得的財產利益。審理期間，雙方針對「政治獻金用途是否構成侵占」展開激烈交鋒，成為全案焦點。

梁秀菊曾任台北市府主計處處長（13職等），柯卸任市長後，則轉任民眾黨財務長。先前偵查階段中，梁女已出庭作證，柯文哲及辯方皆認為她的證詞對案情有利；為此，審判長多次協調期程，仍因梁女病假延長無法出庭，導致證人訊問程序正式終結。

依法院規畫，柯文哲案將自12月11日起展開為期兩週的辯論程序，預計傳喚11名被告出庭，首兩日將進行證據提示並由各方律師陳述意見。由於卷證龐雜，審理過程勢必冗長，全案預定自12月11日起進行證據提示與檢方論告，15日至24日（扣除假日）連續開庭辯論，預料將於明年2至3月間宣判結果。

辯論預定至12月24日結束，屆時檢方及各被告將分別就罪責與量刑提出陳述，預計法院將於辯論終結3個月內宣判，最遲2026年3月揭曉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法