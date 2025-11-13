太扯！ 高雄4歲童遭虐成植物人 醫院2個月前通報 社會局檢方起訴才啟動調查

高雄驚傳重大兒虐案，社會局竟在今天才得知幼兒園未通報。圖為警方在男童家勘驗。（記者黃佳琳翻攝）

高雄4歲劉姓男童被母親的鄭姓同居男友凌虐，淪為植物人，檢方今依兒虐致重傷罪起訴並向法院求刑12年，成為「剴剴案」修法後全台第一人。離譜的是，案發幼兒園老師早在2月就發現男童受傷卻沒通報，而社會局9月18日接獲醫院通報，卻沒展開行政調查，直到今天看到檢方的起訴新聞稿，才展開調查程序。

據了解，檢方傳喚幼兒園老師出庭作證，確認老師早在今年2月、4月、5月，就已發現男童受傷且拍照存證，卻沒有依法通報。

請繼續往下閱讀...

然而，男童於9月18日送醫急救時，社會局才接獲醫院通報，但今天對幼兒園的責任，社會局竟輕描淡寫地說「疑似未通報」，引發媒體質疑，社會局才在1.5小時之後解釋，今天看到檢方的起訴新聞稿，才知道男童有就讀幼兒園、幼兒園老師未通報等細節。

社會局指出，今天得知後，已展開調查程序，釐清幼兒園老師有無通報園方等細節，若查證屬實，將依兒少法開罰6千元至6萬元。

社會局強調，因為全案由檢方指揮偵辦，社會局只能配合調查，但主責被害人及其哥哥的安置，嚴禁鄭男接觸劉姓兄弟，劉母可在社會局同意與監督中探視。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法