為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    太扯！ 高雄4歲童遭虐成植物人 醫院2個月前通報 社會局檢方起訴才啟動調查

    2025/11/13 16:44 記者洪定宏／高雄報導
    高雄驚傳重大兒虐案，社會局竟在今天才得知幼兒園未通報。圖為警方在男童家勘驗。（記者黃佳琳翻攝）

    高雄驚傳重大兒虐案，社會局竟在今天才得知幼兒園未通報。圖為警方在男童家勘驗。（記者黃佳琳翻攝）

    高雄4歲劉姓男童被母親的鄭姓同居男友凌虐，淪為植物人，檢方今依兒虐致重傷罪起訴並向法院求刑12年，成為「剴剴案」修法後全台第一人。離譜的是，案發幼兒園老師早在2月就發現男童受傷卻沒通報，而社會局9月18日接獲醫院通報，卻沒展開行政調查，直到今天看到檢方的起訴新聞稿，才展開調查程序。

    據了解，檢方傳喚幼兒園老師出庭作證，確認老師早在今年2月、4月、5月，就已發現男童受傷且拍照存證，卻沒有依法通報。

    然而，男童於9月18日送醫急救時，社會局才接獲醫院通報，但今天對幼兒園的責任，社會局竟輕描淡寫地說「疑似未通報」，引發媒體質疑，社會局才在1.5小時之後解釋，今天看到檢方的起訴新聞稿，才知道男童有就讀幼兒園、幼兒園老師未通報等細節。

    社會局指出，今天得知後，已展開調查程序，釐清幼兒園老師有無通報園方等細節，若查證屬實，將依兒少法開罰6千元至6萬元。

    社會局強調，因為全案由檢方指揮偵辦，社會局只能配合調查，但主責被害人及其哥哥的安置，嚴禁鄭男接觸劉姓兄弟，劉母可在社會局同意與監督中探視。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播