為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    生日遇死劫！賓士撞機車 23歲騎士受困車底送醫不治

    2025/11/13 16:21 記者謝武雄／桃園報導
    一輛賓士車在桃園區春日路左轉桃一街時撞上直行機車，機車騎士事後仍不治，事故當天就是他的生日，生日遇死劫讓人不勝唏噓。（警方提供）

    一輛賓士車在桃園區春日路左轉桃一街時撞上直行機車，機車騎士事後仍不治，事故當天就是他的生日，生日遇死劫讓人不勝唏噓。（警方提供）

    桃園市桃園區春日路、桃一街口，10日下午發生一起死亡車禍，一名騎士直行時遭左轉賓士車撞上受困車底，救護人員還動用千斤頂才將戴姓騎士救出，但戴男已無呼吸心跳，送醫搶救後仍不治，昨天送回苗栗老家拔管，由於23歲戴男才剛考上室內設計的乙級執照，10日又是他的生日，生日遇死劫讓人不勝唏噓。

    警方調查，謝姓婦人開著黑色賓士車自小沿春日路往成功路方向行走，左轉桃一街時，與春日路往三民路方向直行的戴姓機車騎士發生碰撞，導致戴姓騎士受傷倒地後被壓在車子底下，救護人員使用千斤頂才將戴姓機車騎士救出，但戴已經沒有生命現象，救護人員給予CPR、頸圈長背板固定，並送往部立桃園醫院急救仍不治；警方調查，雙方並無飲酒情事，後續責任由警方釐清中。

    當天目睹車禍發生的市議員黃婉如也在網路留言，「春日路口的那位車禍的受傷者，已經隨著佛祖去修行了」、「生日遇死劫」，「這位傑出的年輕人剛剛才得到室內設計的乙級執照，真的不知道該怎麽說才好。」

    她說，跑行程遇到一個很可怕的車禍，整個人壓在一輛賓士的車子底下，路過的人以及附近的住戶，大家使出了各種方式，希望能夠把那個傷者從車子底下拉出來，也有一些的人打電話找119維持交通；居然也有路過的3個年輕人拿著手機拍整個景象，想成網紅一點同理心跟愛心都沒有。

    戴姓騎士受傷倒地後被壓在車子底下，救護人員使用千斤頂才將戴姓機車騎士救出，但戴已經沒有生命現象。（警方提供）

    戴姓騎士受傷倒地後被壓在車子底下，救護人員使用千斤頂才將戴姓機車騎士救出，但戴已經沒有生命現象。（警方提供）

    戴姓騎士受傷倒地後被壓在車子底下，救護人員使用千斤頂才將戴姓機車騎士救出，但戴已經沒有生命現象。（警方提供）

    戴姓騎士受傷倒地後被壓在車子底下，救護人員使用千斤頂才將戴姓機車騎士救出，但戴已經沒有生命現象。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播