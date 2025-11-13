生日遇死劫！賓士撞機車 23歲騎士受困車底送醫不治

一輛賓士車在桃園區春日路左轉桃一街時撞上直行機車，機車騎士事後仍不治，事故當天就是他的生日，生日遇死劫讓人不勝唏噓。（警方提供）

桃園市桃園區春日路、桃一街口，10日下午發生一起死亡車禍，一名騎士直行時遭左轉賓士車撞上受困車底，救護人員還動用千斤頂才將戴姓騎士救出，但戴男已無呼吸心跳，送醫搶救後仍不治，昨天送回苗栗老家拔管，由於23歲戴男才剛考上室內設計的乙級執照，10日又是他的生日，生日遇死劫讓人不勝唏噓。

警方調查，謝姓婦人開著黑色賓士車自小沿春日路往成功路方向行走，左轉桃一街時，與春日路往三民路方向直行的戴姓機車騎士發生碰撞，導致戴姓騎士受傷倒地後被壓在車子底下，救護人員使用千斤頂才將戴姓機車騎士救出，但戴已經沒有生命現象，救護人員給予CPR、頸圈長背板固定，並送往部立桃園醫院急救仍不治；警方調查，雙方並無飲酒情事，後續責任由警方釐清中。

當天目睹車禍發生的市議員黃婉如也在網路留言，「春日路口的那位車禍的受傷者，已經隨著佛祖去修行了」、「生日遇死劫」，「這位傑出的年輕人剛剛才得到室內設計的乙級執照，真的不知道該怎麽說才好。」

她說，跑行程遇到一個很可怕的車禍，整個人壓在一輛賓士的車子底下，路過的人以及附近的住戶，大家使出了各種方式，希望能夠把那個傷者從車子底下拉出來，也有一些的人打電話找119維持交通；居然也有路過的3個年輕人拿著手機拍整個景象，想成網紅一點同理心跟愛心都沒有。

戴姓騎士受傷倒地後被壓在車子底下，救護人員使用千斤頂才將戴姓機車騎士救出，但戴已經沒有生命現象。（警方提供）

