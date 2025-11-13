為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新莊女童遭檳榔西施媽甩巴掌、持掃把痛毆 新北社會局緊急安置

    2025/11/13 16:21 記者翁聿煌／新北報導
    新莊檳榔西施媽以粗暴方式拎起女童帶離工作場所。（翻攝自黑色豪門）

    新北市新莊區日前發生當檳榔西施的母親疑因女童哭鬧調皮、影響工作，媽媽警告無效、情緒失控，對女童狠甩巴掌、甚至抄起掃把柄痛扁，致使女童又痛又害怕，倒地痛哭，過程全被店內監視器錄下，畫面被PO上網路。社會局獲報後已緊急將女童帶至他處安置，並聲請保護令，如果女童的其他家屬未提出傷害告訴，將由家庭暴力暨性侵害防治中心調查後提出獨立告訴。

    社會局表示，已經緊急安置幼兒，並依職權聲請保護令，由社工評估孩子的安全狀況，決定後續處置，期待法院可裁定對家長進行加害人處遇計畫強制親職教育；也已同步知會警察局案件，警方12日晚間已經約制告誡女童母親，母親表示自己一時氣急敗壞，才做出激烈反應，十分懊悔。

    社會局說，事發於11日上午7點多，監視器畫面顯示，當時母親痛罵女兒，並將她推倒在地，除了狠甩巴掌、甚至拿起掃把柄毆打女童身體，接著又抓著女兒手臂將她甩到紙箱上，母親激烈的懲處教訓方式令民眾覺得太過火，畫面中在場的還有另外2名女子似乎司空見慣，並未出手制止。

    新北市社會局接獲網友檢舉，啟動緊急應變措施，社工人員到場評估幼童無法獲得家長的安全照顧，已將她帶離安置，依職權聲請保護令，期望法院裁定家長進行加害人處遇計畫，轄區警方也已派員到場訪查告誡媽媽。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    母親以掃把柄痛扁倒地女童。（翻攝自黑色豪門）

    圖 圖
    圖 圖
