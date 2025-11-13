一中商圈無差別攻擊 半裸男持玉米罐頭、鐵椅狂砸夜歸婦判拘

紀男半夜隨機推倒呂婦機車揮拳毆打，甚至拿鐵罐砸頭部。（資料照）

台中市一中商圈日前驚傳無差別攻擊事件！51歲紀姓街友半夜赤裸上身，竟在暗巷中持「玉米罐頭」與鐵椅狠砸返家的69歲呂姓婦人，導致她臉部及身體多處挫傷，台中地院審理後，認定紀男無故攻擊路人、惡性不輕，依傷害罪判處拘役50日，全案仍可上訴。

這起案件發生在今年8月16日凌晨1時20分，地點就在熱鬧的一中商圈旁三民路三段巷弄內，當時呂婦為家人外出買消夜，返家途中遇上半裸的紀男，紀突然情緒失控，手持2罐實心玉米罐頭朝她頭臉狂砸，還連踹她的機車，導致呂婦摔倒受傷。

呂婦驚魂未定，趕緊推著機車準備離開，紀男竟仍不罷休，又在路邊撿起鐵椅，追上前連揮數下，拳打腳踢，造成呂婦全身多處擦挫傷，大聲呼救後，紀男才悻悻然離去。錦平里長游金隆當時得知消息後憤怒表示，深夜無差別攻擊讓居民人心惶惶，「今天不制止，明天可能就換別人受害！」甚至直言此案簡直是「新竹早餐店被砸翻版」。

事後警方調閱監視器，循線逮捕紀男，發現他是當地街友，平日酗酒成癮，酒後常胡言亂語，並依「精神衛生法」將他強制送醫，檢方以紀犯嫌明確偵結，依傷害罪嫌起訴。

台中地院審理指出，紀與被害人素不相識，卻無端恣意施暴，造成社會極度不安，雖犯後坦承犯行，但未賠償或與被害人和解，態度欠佳，考量其酗酒習慣與過往行為，依傷害罪判拘役50日。

