八里住宅大樓火警6旬獨居婦身亡 屋內堆滿回收物釀災

新北市八里一處社區大樓驚傳火災，傳出一名婦人身亡，屋內堆滿回收物，起火原因仍待調查釐清。（消防提供）

新北市八里1處社區大樓12日晚間驚傳高樓層火警，加上現場堆積大量回收物，起火戶全面燃燒，陷入火海，救出1名6旬孫姓婦人時，已嚴重燒燙傷、局部碳化，到院仍不治；據了解，孫婦屋內堆滿資源回收物，鄰居得知起火，透露曾向市府反映公安疑慮，但都沒有有效作為，如今釀成火災，多戶遭波及，質疑市政府無作為。

新北市消防局12日深夜11時許獲報，八里區中華路二段一處集合住宅大樓失火，現場為為15層RC建物，其中14樓起火，消防人車趕抵時，起火戶竄出大火，波及鄰近住戶，由於高樓火警且屋內堆滿回收物，火載量大救援不易，消防員滅火後，發現起火戶內客廳燃燒、孫婦倒在臥室內，OHCA送醫仍不治。

據了解，身亡孫婦獨居，家中堆置大量回收物，易燃且火載量大，至於起火原因，仍待進一步調查釐清。

新北市八里社區大樓火災，6旬孫姓婦人被救出時已嚴重燒燙傷、局部碳化，到院仍不治。（消防提供）

