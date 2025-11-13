演唱會門票、二手iPhone、公仔網拍……刑事局破獲6詐騙案逮7人

林男被警方逮捕送辦。（記者邱俊福翻攝）

近年來「網路購物詐騙」件數居高不下，充斥著出售國內知名歌手、韓國偶像團體等演唱會門票，以及二手iPhone手機、Labubu公仔等網路貼文行騙，刑事警察局偵九大隊第一隊經長期著手查察，今年共破獲6件、逮7人送辦，經統計共有105人受害、財損逾200萬元，當中1名韓團2NE1的女粉絲，欲購買3張門票，被詐10萬元，財損最高。

警方分析，這些落網的嫌犯，大都是欠債、失業族群，他們在拍賣網站或知名社群社團推出限量或低於市價的商品，誘騙網友買家下訂，匯款進入其人頭帳戶內後，就人間蒸發失去聯絡，被害人才驚覺受騙報警處理。

請繼續往下閱讀...

破獲的案件中，35歲林男與25歲郭男，專鎖定急於搶票的粉絲進行私訊交易，利用假帳號於Facebook社團刊登出售周杰倫等國內知名歌手、韓國偶像團體等演唱會門票，以現場票、原價轉讓、數量有限等名義，要求提前匯款、轉帳以保留票券，俟被害人匯款後，便以票務問題、物流延遲等為由拖延，最終封鎖帳號、人間蒸發，共計有16人受騙，財損30萬餘元，2人分別於台中市與台南市落網。

另31歲彭男與21歲張姓情侶檔，則分別於Facebook社團刊登出售「二手iPhone手機」與「Labubu公仔」等貼文，以低於市價、立即出貨、貨色齊全等說詞，誘使被害人下訂單，並透過多名不知情友人所提供或租借來的金融帳戶作為收款帳戶，經統計共有33人、41人分別購買二手手機與公仔受騙上當，財損逾150萬餘元。

警方逮捕林男查扣手機、存摺及提款卡等贓證物 。（記者邱俊福翻攝）

假網拍詐團在網路刊登出售公仔的廣告。（記者邱俊福翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法