    首頁 > 社會

    北市議員考察警方戰力 北市警展現打詐成績與科技裝備

    2025/11/13 15:45 記者王冠仁／台北報導
    特勤警力展現戰力。（記者王冠仁翻攝）

    特勤警力展現戰力。（記者王冠仁翻攝）

    台北市議會第14屆第6次定期大會警政衛生委員會，為瞭解台北市警局運用數位科技、AI智能進行治安維護的成果，在今天前往台北市刑警大隊進行「數位科技戰情中心暨特勤裝備攻堅演練」考察。北市警除了在會中展現出近期的打詐成績，也展示相關科技偵察設備，宣示未來將持續利用AI與科技設備打擊詐騙犯罪。

    北市警今天向市議員展示「數位科技戰情中心」的情資整合、大數據分析以及協助偵查決策的功能，特勤警力也在演練中運用繩索垂降、震撼彈、空包彈，模擬破門攻堅詐騙集團據點。隨後也展示「警用無人機隊」、「科技偵查設備」、「智慧警勤輔助」及「手持式拉曼儀」、「特勤武器裝備」等系統與設備。

    北市刑大大隊長盧俊宏表示，打詐是警方長期以來的重要工作項目，今年10月北市警共查獲詐欺集團112團、1051人，查扣不法所得2億2161萬餘元，並攔阻1億4406萬餘元遭詐騙款項。

    警方說，根據「打詐儀錶板」數據，114年10月台北市受理詐騙案件共1500件，其中以「假投資詐騙」造成財損金額最高，達5億830萬餘元。詐騙集團常潛伏於社群網站、交友軟體或通訊平台，投放大量詐欺廣告，誘騙民眾加入「投資群組」，透過噓寒問暖、長期關懷等話術建立信任關係，並以偽造獲利截圖、群組成員配合演出等手法，刻意營造「穩賺不賠」的假象，讓民眾誤以為投資真有其事，進而投入資金。

    警方呼籲，政府近期進行普發現金作業，警方發現有詐騙集團佯裝郵局人員致電民眾，謊稱遭人冒用證件領取普發現金，再由假檢警指稱民眾遭冒名開戶涉嫌其他詐騙案件，要向被害人收取現金或黃金交付監管以證明清白。警方特別提醒民眾，政府機關或檢警人員不會與民眾面交財物，也不會在網站上向民眾索取刷卡簡訊驗證碼，只要發現相關情形就是詐騙，民眾可撥打165反詐騙專線諮詢，共同守護財產安全。

    北市議員進行「數位科技戰情中心暨特勤裝備攻堅演練」考察。（記者王冠仁翻攝）

    北市議員進行「數位科技戰情中心暨特勤裝備攻堅演練」考察。（記者王冠仁翻攝）

    北市議員進行「數位科技戰情中心暨特勤裝備攻堅演練」考察。（記者王冠仁翻攝）

    北市議員進行「數位科技戰情中心暨特勤裝備攻堅演練」考察。（記者王冠仁翻攝）

    北市議員進行「數位科技戰情中心暨特勤裝備攻堅演練」考察。（記者王冠仁翻攝）

    北市議員進行「數位科技戰情中心暨特勤裝備攻堅演練」考察。（記者王冠仁翻攝）

    特勤警力展現戰力。（記者王冠仁翻攝）

    特勤警力展現戰力。（記者王冠仁翻攝）

    特勤警力展現戰力。（記者王冠仁翻攝）

    特勤警力展現戰力。（記者王冠仁翻攝）

    特勤警力展現戰力。（記者王冠仁翻攝）

    特勤警力展現戰力。（記者王冠仁翻攝）

