    首頁 > 社會

    假少東誆投資虛幣、AI晶片海撈5600萬奢糜度日 檢求刑14年半

    2025/11/13 15:16 記者余瑞仁／桃園報導
    范姓男子假冒少東騙得鉅款購買麥拿倫銀色超跑（圖左），落網被扣押後委由行政執行署桃園分署拍賣。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市23歲范姓男子涉嫌假冒潤泰建設少東，偽造有逾11億元資產，分別以投資比特幣、販售AI晶片詐騙4名被害人海撈5639萬餘元，購置麥拉倫跑車、黃金條塊等奢靡度日，桃園地檢署依詐欺、洗錢等罪嫌起訴，具體求刑14年6月。

    起訴指出，范男自2023年11月20日起假冒知名的潤泰公司董事之子，涉嫌偽造帳戶餘額高達新台幣11億7302萬元圖片，同時偽造大千當舖負責人「秦嗣林」署押的借貸契約書，作為取信被害人的工具，2023年12月初在臉書炫富果然吸引台北市張姓被害人上鉤，謊稱需繳納雲頂建設工程款、A7重劃區富宇富御建案或北市中山區建案訂金等，並誘騙投資大安區房產作為結婚基金，張男被詐551萬100元。

    范男另於2024年4月取得台南市翁姓男子金融帳戶及金融卡，透過Instagram向台中陳姓被害人佯稱陳罹患白血病，將前往瑞士執行安樂死，自己則冒充遺產信託執行人名義，透過IG向陳佯稱須先轉帳才能取得遺產密鑰獲得信託財產，詐得6萬元立刻提領花用。

    2024年7月間，范男在宜蘭縣一家威士忌會所認識林姓被害人，向對方誆稱投資比特幣及美國股市獲利，慫恿林某加碼投資比特幣，事後對林騙稱獲利已達11億餘元，但需交付365萬元高額稅款，至今年1月共詐得2582萬4700元、泰銖9.6萬及日幣44萬元，林遲遲無法取回投資款才知受騙。

    范於今年2月間，透過中間人介紹與宋姓被害人結識，自稱是AI晶片供應商或華碩電腦股東，宣稱有能力取得受美國發布出口管制的AI晶片，並製作晶片買賣合約取信，宋先後於今年5月14日、6月6日分別交付500萬及2000萬元現金給范男雇用的車手。范取得款項後，立刻拿800萬元購入2018年份的銀色麥拉倫跑車，另以598萬4800元在北市松山區某金飾店購買總重量47.125兩的7塊黃金條塊，另購買百達翡麗名錶等，藉此隱匿犯罪所得製造金流斷點。

    因范遲遲未能依約交付AI晶片，范又於6月26日下午要求宋男再付1000萬元就能出貨，宋才驚覺遇詐騙向蘆竹警分局報警，協助警方誘出范男取款，逮獲范男及他雇請的司機、保鑣等人，案經桃檢檢察官蕭博騰分頭指揮警方查扣贓款、跑車及黃金等贓物。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    范姓男子假冒少東騙得鉅款購買金條，落網被扣押後委由行政執行署桃園分署拍賣。（記者余瑞仁翻攝）

