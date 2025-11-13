守護婦幼12載 橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇獲「紫絲帶獎」

橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇（右）獲「紫絲帶獎」。（橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇今年榮獲「紫絲帶獎」殊榮，另陳竹君主任檢察官、林世勛檢察官、陳盈辰檢察官榮獲財團法人臺灣防暴聯盟保護服務網絡之承諾與行動「菁網獎」獎項，橋頭地檢署修復式司法執行小組也獲被害人保護工作有功團體獎肯定。

「紫絲帶獎」為衛生褔利部所頒發國內婦幼保護工作最高榮譽，鄭子薇長期致力於偵辦婦幼保護案件，累積逾12年經驗，辦理多起社會矚目案件，包含「5F自拍網站」、協辦「FANS17網站散布性影像案」、協辦「大學教授性騷擾女學生案」、「機構猥褻少年並拍攝性影像案」、「按摩店長猥褻女大生案」等。

她並推動「性影像案件全面聲請搜索」、「強化按摩業者性騷擾監管機制」、「涉毒兒少即時採取毛髮」等制度，建議修正《性侵害犯罪防治法》以填補加害人社區處遇空窗期，多已獲採納落實。除辦案之外，鄭子薇亦投入性別平等與法治教育，足跡遍及全台與離島，展現深厚專業與社會關懷，榮獲今年度公務人員傑出貢獻獎之肯定。

