男子田寮山區散心迷途16小時 警消翻山越嶺急救援

警消在田寮牛寮溪一處山林，找到氣力用盡、倒地不起的鄭男。（警方提供）

51歲鄭姓男子騎機車到高雄田寮區牛寮溪附近山區散心，結果迷路、體力透支無法脫困，由於鄭男所在位置訊號不佳、斷斷續續，警消透過定位系統鎖定其位置，徒步翻山越嶺搜山，所幸在一處山林找到氣力用盡、倒地不起的鄭男。

家住台南的鄭男，獨自騎車外出散心，直到8日晚上10點多仍未返家，家屬向湖內警分局報案請求協尋，但鄭男的訊號不佳、斷斷續續，無法得知其所在地，9日上午9點多田寮分駐所接獲鄭男求救電話，由於鄭男不斷移動，訊號不易搜尋，經消防隊定位系統，在牛寮溪周遭發現其蹤跡，依通聯線索與地形特徵研判方向，全力展開地毯式搜索。

請繼續往下閱讀...

沿途山區道路崎嶇難行、雜草叢生，部份林道更崩壞中斷，員警不畏艱險，以徒步方式翻山越嶺搜山，另有員警騎機車深入山林無名野徑搜索，下午2點多警消在一處山林，尋獲體力不支、倒地不起鄭男，立即給予飲水並協助脫困，並由救護車送醫。

警消尋獲體力不支、倒地不起的鄭男，立即給予飲水協助脫困，並由救護車送醫。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法