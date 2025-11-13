彰化牙醫看診28年竟是冒牌貨！ 二審撤銷緩刑判關原因曝

彰化縣莊姓密醫非法行醫28年，台中高分院撤銷緩刑判刑8月。（資料照）

彰化縣莊姓男子未具牙醫師資格，卻從1992年起在當地開設牙醫診所，長期幫民眾裝假牙、磨牙、修牙甚至製作牙套，一審以違反《醫師法》判他8個月徒刑，並給予2年緩刑，但檢方認為莊非法行醫20多年，非單一偶然犯罪上訴，台中高分院審酌，一審未諭知緩刑理由與法條，因此撤銷緩刑宣告，判刑8月。

經查，莊男未具牙醫資格，卻自1992年至2020年間，在彰化縣開業行醫，提供假牙裝設、牙齒修磨、牙套製作等醫療行為，並收取費用，雖外表看似正規牙科診所，但實際上全無合法執照，衛生局接獲民眾檢舉後，會同警方突擊稽查，當場查獲行醫設備與假牙模型，證據確鑿。

一審法官考量莊男坦承犯行，依《醫師法》判刑8個月、緩刑2年，公益捐30萬元，不過，檢方認為莊男非法行醫並非偶然，而是持續違法長達20餘年，對民眾健康造成長期風險，且他未與受害者達成和解，也無積極賠償或悔過作為，態度消極，一審量刑過輕，難以符合社會期待，因此提出上訴。

台中高分院審理後指出，一審判決在「論罪科刑」部分，未寫明緩刑理由與法律依據，屬判決理由不備，更發現莊男曾因公共危險罪遭判刑3個月且已執行完畢，已不符合《刑法》第74條關於「未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告」的緩刑條件，因此，二審撤銷原有的緩刑宣告，改判8個月徒刑，全案仍可上訴。

