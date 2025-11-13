為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    菜農竟是槍王！ 警破獲農舍變身「地下改槍工廠」

    2025/11/13 14:40 記者黃佳琳／高雄報導
    30歲蔡姓男子在橋頭區租下的一處農舍變身為「地下改槍工廠」遭警查獲。（民眾提供）

    30歲蔡姓男子在橋頭區租下的一處農舍變身為「地下改槍工廠」遭警查獲。（民眾提供）

    30歲蔡姓男子在橋頭區租下的一處農舍變身為「地下改槍工廠」，刑事警察局南部打擊犯罪中心獲報前往查緝，當場在蔡男車上及農舍內起獲非制式長槍、手槍各1枝，另查扣霰彈、改造子彈及大批改造工具，據了解，蔡男對外聲稱種菜維生，但實際卻在農舍內打造改槍工作區，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

    南打指出，蔡男畢業於餐飲科，原與父親從事工程工作，去年1月起在橋頭租下一塊農地，對外聲稱種菜維生，實際上卻未見耕作跡象，反倒在農舍內打造改槍工作區，意圖掩人耳目。刑事局幹員掌握情資後，10月14日趁其外出時將人逮捕，當場在他的小貨車車斗內搜出一枝非制式長槍。

    警方隨即進入農舍搜索，再查獲一把改造手槍、霰彈3顆、改造子彈3顆及各式改造器具，現場設備齊全如同小型槍械工坊。經送鑑定，所查扣槍枝均具殺傷力。

    蔡男供稱因「個人興趣」自學改造槍枝，否認有販售或不法用途，但警方發現他出門仍隨身攜槍，懷疑案情並不單純，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，移送橋頭地方檢察署偵辦。

