    首頁 > 社會

    退休師急赴銀行匯150萬給「女學生」 竟是幫忙付錢買房

    2025/11/13 14:18 記者蔡政珉／苗栗報導
    67歲男急赴銀行匯150萬給「女學生」，理由竟是幫忙付錢買房子。（警方提供）

    67歲男急赴銀行匯150萬給「女學生」，理由竟是幫忙付錢買房子。（警方提供）

    苗栗縣67歲退休老師，11日下午急忙趕到銀行，要解除150萬元定存並將錢匯出，行員察覺有異，詢問下才知匯款對象是他以前曾教過的女學生，因對方要買房所以匯款協助，警方同意後查看手機，發現「女學生」照片竟是網圖，且內容與典型假裝熟人、交友詐騙相同，經一番勸阻終於阻擋匯款，警方今日也到分行表揚女行員。

    竹南警方今天表示，當時接獲獲報案趕到現場，詢問男子是在何處認識對方？老翁則稱對方是以前教導過的學生，因教導學生多，該名「女學生」與其聯絡上後，他才知道對方身分，經過多日的交談，老翁得知「女學生」因近期欲購屋置產，因缺錢故向他求援，他因認為150萬不多，為幫助學生才前往解除定存匯款。

    不過，員警一查之下，發現該名「女學生」所使用照片為網路上的美女照片，且對談內容、請人「協助」匯款方式手法也均是詐騙集團常見伎倆，耐心說明後，終於阻止他匯款。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方今天前往感謝行員。（警方提供）

    警方今天前往感謝行員。（警方提供）

