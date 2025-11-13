為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中OL排隊買知名便當 筆電包掛機車遭竊警13小時破案

    2025/11/13 14:11 記者許國楨／台中報導
    警方循線將謝男查緝到案。（警方提供）

    警方循線將謝男查緝到案。（警方提供）

    台中市一名林姓OL昨天下班後只想買個便當，沒想到竟在排隊空檔被順手牽羊！她掛在機車前掛勾上的筆電包一轉眼不翼而飛，急得當場報警，警方追查後僅花13小時火速破案，今（13）日上午就在竊嫌租屋處查獲失竊筆電，同時將偷包賊依竊盜罪嫌移送法辦。

    這起竊案發生在12日傍5時49分許，地點位於北區學士路一家知名便當店門口，34歲林姓女子當時將手提電腦包暫掛在機車掛勾上，接著排隊買便當不到十分鐘，回頭取車時卻發現包包不見，內有筆電與個人文件，讓她懊惱不已。

    第二分局永興派出所接獲報案後，立即調閱監視器沿線追查，鎖定36歲謝姓男子涉有重嫌，經查，謝男雖持有身心障礙證明，但卻趁人不注意伸手竊取電腦包後騎車離開，今天上午循線在台中東區精武路的租屋處將他逮捕到案，現場起出筆電與相關證物，全案詢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    第二分局長鍾承志提醒民眾，短暫離開車輛時勿將貴重物品置於明顯處，以免成為宵小覬覦目標，民眾若發現可疑人車徘徊，請立即撥打110報案，共同守護社區安全。

    警方尋回林女的電腦包。（警方提供）

    警方尋回林女的電腦包。（警方提供）

