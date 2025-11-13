路上有羊！139線羊群過馬路險釀車禍 警方說話了

羊群在139線過馬路，險與車輛發生碰撞。（圖由民眾提供）

馬路上有羊！彰化縣139線大彰路近年水鹿出沒頻繁，還發生多起與車輛碰撞的事故，今天（13日）有民眾驅車經過彰化市往芬園鄉的139線7.5公里處時，突然有約20隻羊在車道上亂竄，險些釀成車、羊追撞事故，駕駛痛批「萬一發生傷亡誰要負責」，警方則指若飼主放任羊群在路上隨意亂跑，依法可處300至600元罰鍰。

民眾指出，今天上午他騎車經過139線彰化市往芬園鄉方向時，突然從路旁竄出一大群羊，他趕緊煞車下車查看，後方還有許多車輛也跟著煞車，險象環生。由於當時並無飼主在旁，依羊群數量來看應為有人為飼養，只是當時竟然會放任羊群任意奔跑還過馬路，實在太危險，萬一發生追撞事故飼主難辭其咎。

請繼續往下閱讀...

民眾說，139線與東外環道近年來有不少水鹿出沒，還因此發生多起水鹿在車道上亂竄與車輛碰撞的事故，水鹿非死即傷，用路人車損或摔傷，這回竟又有羊群在車道上亂竄，萬一與車輛發生碰撞，誰要負責。研判這些羊群是要過馬路到對向草吃草，但沒有人負責看管實在太離譜。

彰化警分局則指出，如有飼主在後方驅趕羊群，則無處罰，但若無飼主看管，放任羊群在路上隨意亂跑，則可依道路交通管理處罰條例第84條，處300-600元罰鍰。

羊群在139線車道上亂竄，險與車輛發生碰撞。（圖由民眾提供）

羊群在139線過馬路到對向草叢中吃草。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法