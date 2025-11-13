為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    路上有羊！139線羊群過馬路險釀車禍 警方說話了

    2025/11/13 13:15 記者湯世名／彰化報導
    羊群在139線過馬路，險與車輛發生碰撞。（圖由民眾提供）

    羊群在139線過馬路，險與車輛發生碰撞。（圖由民眾提供）

    馬路上有羊！彰化縣139線大彰路近年水鹿出沒頻繁，還發生多起與車輛碰撞的事故，今天（13日）有民眾驅車經過彰化市往芬園鄉的139線7.5公里處時，突然有約20隻羊在車道上亂竄，險些釀成車、羊追撞事故，駕駛痛批「萬一發生傷亡誰要負責」，警方則指若飼主放任羊群在路上隨意亂跑，依法可處300至600元罰鍰。

    民眾指出，今天上午他騎車經過139線彰化市往芬園鄉方向時，突然從路旁竄出一大群羊，他趕緊煞車下車查看，後方還有許多車輛也跟著煞車，險象環生。由於當時並無飼主在旁，依羊群數量來看應為有人為飼養，只是當時竟然會放任羊群任意奔跑還過馬路，實在太危險，萬一發生追撞事故飼主難辭其咎。

    民眾說，139線與東外環道近年來有不少水鹿出沒，還因此發生多起水鹿在車道上亂竄與車輛碰撞的事故，水鹿非死即傷，用路人車損或摔傷，這回竟又有羊群在車道上亂竄，萬一與車輛發生碰撞，誰要負責。研判這些羊群是要過馬路到對向草吃草，但沒有人負責看管實在太離譜。

    彰化警分局則指出，如有飼主在後方驅趕羊群，則無處罰，但若無飼主看管，放任羊群在路上隨意亂跑，則可依道路交通管理處罰條例第84條，處300-600元罰鍰。

    羊群在139線車道上亂竄，險與車輛發生碰撞。（圖由民眾提供）

    羊群在139線車道上亂竄，險與車輛發生碰撞。（圖由民眾提供）

    羊群在139線過馬路到對向草叢中吃草。（圖由民眾提供）

    羊群在139線過馬路到對向草叢中吃草。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播