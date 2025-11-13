金價2年狂飆1倍 彰化董娘被騙走683兩黃金總價破億

劉女2年前把683.32兩的黃金交給詐團，今市價已飆到上億元。示意圖。（彭博社）

家住員林市的劉女遭詐團鎖定，對方冒充警官、檢察官，佯稱其觸犯詐欺、取財罪將被法辦，若交出「保證金」將可暫緩執行，陳女信以為真，先後交給陳姓兄弟檔車手140萬元和683.32兩的黃金，陳姓兄弟（另涉他案，羈押中）再轉交給吳男。吳男經彰化地檢署起訴，具體求刑4年6月，審理時矢口否認犯案，但陳姓兄弟指證歷歷，再加上被害人拿出黃金交易資料，法官判處吳男3年6月徒刑，並宣告沒收未扣案之140萬現金和683.32兩的黃金，若不能沒收或不宜執行則追徵其價額。

此案發生在2023年5月，當時黃金價格每兩為7萬2365元，陳女損失約4945萬元，而如今黃金價格飆升到每兩為15萬6638元，683.32兩的黃金相當於1億703萬餘元。黃金這2年價格翻了一倍，被害人獲得如此判決，不知該哭還是該笑！因為能不能拿回來都有變數，一名法界人士說，法官「用心良苦」用黃金計價，近兩年黃金飆漲，對被害者十分有利，被告在定讞後仍拿不出來，政府就要查扣其房產或其它有價證券。

據了解，劉女被詐團鎖定，在一個禮拜內分3次交140萬元的現金，但在跟詐團對話的過程中，無意中透露自己家中還有683.32兩的黃金，詐團得知「大肥羊」上門，便出動「假檢察官」對劉女佯稱，「這些黃金可能都是妳犯罪所得」，「交給我們保管，才能證明妳的清白」，結案後就會還妳。陳女信以為真，便一次交出683.32兩黃金。

該案判決書指出，被告吳男在2023年3月加入詐團，其成員鎖定劉女假冒台北市警局某陳姓警官，佯稱「妳涉及犯罪洗錢，多次傳喚未到」，他們已報請檢察官偵辦，「妳若想暫緩執行」，需先提交保證金，待檢察官分案後就發還。

劉女從5月11日至17日，先後與詐團約在員林市街頭或停車場交出60萬、40萬、40萬元，19日再交683.32兩黃金給陳姓兄弟檔車手。

判決書說，吳男指派陳姓兄弟檔車手到員林市取款，吳在旁監視。

吳男在審理時矢口否認涉案，但在押的陳姓兄弟以證人身份指控說，他們每次從台南到員林時，都由吳男開BMW轎車載他們，他們向被害人收現金及黃金，立即轉交給被告，而警方調閱路口監視畫面，吳男座車在交款期間均出現在員林街頭。

法官認為，陳姓兄弟與吳並無仇怨、過節，應無構陷被告之必要，因此採信2人說詞。

法官表示，被告入監前為板模工，每日收入2、3千元，考量其犯後態度，及檢察官具體求刑4年6月，判處吳男3年6月徒刑，沒收未扣案之140萬現金和683.32兩的黃金，若不能沒收或不宜執行，則追徵其價額。

