為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚悚！男疑妻子外遇同事 持鋸子當街堵人嗆輸贏

    2025/11/13 12:47 記者邱俊福／台北報導
    警方據報台北市八德路街頭有人持械，派員趕抵處理。（記者邱俊福翻攝）

    警方據報台北市八德路街頭有人持械，派員趕抵處理。（記者邱俊福翻攝）

    台北市松山區街頭今天上午發生一起男持鋸子跟老婆爆發拉扯的事件，1名楊姓男子因懷疑在電子公司上班的老婆，跟1名男同事有染，一氣之下，持鋸子到老婆上班的地點找該男同事要輸贏，該男同事嚇得往後退跌倒，幸老婆衝出及時將他抱住，勸說下恢復理智離去，街頭過往民眾則目擊有人持械，嚇得報警，也鬧上警局。

    警方調查，從事打零工維生的52歲楊男，因懷疑老婆外遇男同事，今天上午9時許持工作使用的鋸子，獨自到老婆上班的台北市八德路三段一家電子公司，吆喝該男同事，該男同事從公司走出，見楊男有持鋸子嚇得後退跌倒在地，楊男老婆見狀則衝出將楊男抱住，拉他離開，夫妻2人於街頭爆發拉扯。

    不久，楊男於老婆的苦勸下，情緒逐漸冷靜，獨自離去。台北市警松山分局中崙派出所據報街頭有人持刀後，立即派員趕赴現場，發現只有楊男的老婆在現場，經了解事發經過，並調閱監視器後，發現楊男離去時將鋸子藏匿於附近巷道的變電箱內，當場查扣鋸子一把。

    同時，通知楊男夫妻與該男同事到派出所偵辦，該男同事向楊男提告恐嚇、傷害等罪嫌，訊後警方將依法函送檢方偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播