    首頁 > 社會

    「孝女救母」竟是養套殺劇本！台中10粉領被詐500萬 2男開機房判7年

    2025/11/13 12:59 記者許國楨／台中報導
    警方攻堅逮捕兩名詐團機手。（警方提供）

    台中市王姓、黃姓男子擔任詐騙集團第一線機手，在社群平台設下假孝女「人設」陷阱，藉此博取網友信任再誘導加入假代工群組投資虛擬幣，至少10名粉領族因此上當，損失金額高達500萬元，案經刑事局中打循線逮捕兩嫌，台中地院也在近日審結，判兩人各7年徒刑。

    刑事局中打第三隊長謝岳熹今天說明案情指出，日前透過假投資詐騙網站資料比對，發現台中地區出現可疑詐團活動，經報請台中地檢署檢察官黃秋婷指揮，聯手台中市與彰化刑大共組專案小組，鎖定23歲王男與24歲黃男涉案。

    經查，兩人擔任詐騙集團機房第一線機手，在Facebook、Instagram及Threads等社群網站，創設女性暱稱帳號，編造「孝女工作投資賺錢替腎炎病母治病」的套路，其實是養套殺劇本，藉此吸引加入指定LINE帳號，誆稱只需加入代工LINE群組，聽從群組內「總監」及「助理」指示操作假代工平台即可輕鬆賺取工資。

    待群組招收一定成員時機成熟，「總監」及「助理」便於群組內貼出假投資方案要求購買虛擬貨幣，實則轉至詐團指定錢包，待被害人要求出金未果始驚覺遭詐，至少10名粉領族被騙金額共超過500萬元，專案小組掌握2人行蹤後查緝到案，查扣筆電、Wi-Fi分享器及黑莓SIM卡等贓證物，檢方訊後認2人涉案重大且有共犯在逃，聲押獲准並提起公訴，台中地院近日審結，認涉詐欺、洗錢等罪判2人7年徒刑，另外亦須面對與被害人民事賠償。

    詐團編出的「孝女救母」養套殺劇本。（警方提供）

    詐團養套殺犯案流程圖。（警方提供）

    詐團取信被害人編出的高獲利投資方案。（警方提供）

