    社會

    普發現金1萬未到手還遭詐百萬元 高市刑大逮2名涉案人

    2025/11/13 12:28 記者許麗娟／高雄報導
    高雄有民眾被以協助領取普發現金1萬元為由遭詐，警方在台北、桃園逮到2名皆約20多歲的嫌犯。（民眾提供）

    全國民眾近日都可領到政府普發現金1萬元，但也吸引詐騙集團利用不實訊息、釣魚連結進行詐騙，高雄有民眾因此寄出金融卡，還有1名受害者因此遭詐100多萬元，高雄市刑事警察大隊已分別在台北、桃園查緝2名嫌犯到案，並呼籲民眾提高警覺。

    高市刑大經濟組指出，近期接獲報案，被害人在TikTok通訊軟體 上認識1名男子並轉由LINE聯絡，對方聲稱可協助領取「普發現金1萬元」，要求寄送金融卡，被害人直到看到新聞報導11月開始登記普發現金，要求返還金融卡未獲回應，且已遭警示，才驚覺遭詐騙。

    另一名被害人在11月初接獲假冒郵局人員來電，謊稱有人拿其證件要去領普發現金1萬元，並轉接偽稱新北市政府警察局偵二隊警官，假警察佯稱該被害人涉及擄人勒贖案件要查證金流，要求解除定存，被害人不疑有他以面交金融卡、現金、黃金等財物，遭詐損失100萬餘元。

    警方指出，這兩案均以普發現金為藉口，再以「假交友」、「假檢警」方式詐騙被害人，經動用大批警力，在報案後2天內分別在桃園、台北市緝獲犯嫌到案。提醒民眾，政府絕不會以簡訊、電子郵件或電話等方式要求民眾點選連結或提供金融帳號、密碼，切勿點擊不明連結或提供個資，以免造成財損。

