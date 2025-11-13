為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南新樓醫院停車場爆轎車追撞槍擊！住院嫌犯逃逸落網

    2025/11/13 12:23 記者楊金城／台南報導
    警方11日晚上在學甲區攔截圍捕涉嫌開槍的莊姓犯嫌到案。（麻豆分局提供）

    警方11日晚上在學甲區攔截圍捕涉嫌開槍的莊姓犯嫌到案。（麻豆分局提供）

    台南麻豆新樓醫院停車場在11日清晨7點發生槍擊案，兩部轎車互相追撞後還開槍，麻豆警分局在案發12小時內逮捕涉嫌開槍的莊姓犯嫌，查扣犯案的改造手槍1支，原來莊男住院時和被害人在網路互嗆，約在醫院停車場談判發生槍擊案，警方今天（13日）將30歲莊男依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌移送檢方偵辦。

    經查雙方衝突肇因於網路互嗆輸贏，在麻豆新樓醫院住院的莊男11日早上下樓到停車場，對方來了2人，開車抵達談判卻引發更大的衝突，莊男也開車與對方轎車在停車場內互相擋車、衝撞，莊嫌並對空開了1槍恐嚇，被害人開車落跑後，莊男也未辦出院就落跑離開醫院。

    麻豆分局獲報麻豆新樓醫院停車場發生槍擊案後，立即派員封鎖現場，找到被害人釐清案情外，另從監視器分析及現場民眾的指證確認兩輛轎車互相攔阻衝撞，還開槍，警方成立專案小組全面查緝開槍的莊男，並在12小時內，聯合學甲分局11日晚上7點在學甲區攔截圍捕涉嫌開槍的莊姓犯嫌到案。

    莊男直到昨天才供出犯案的改造手槍下落，而醫院清潔人員在莊男的病房找到3顆子彈，讓人驚恐，到底是莊男住院攜帶槍枝？還是槍藏在停車場轎車內？警方還需要釐清，麻豆新樓醫院對於醫院維安將開會因應。

    麻豆警分局長洪國哲強調，警方秉持速辦嚴辦原則，展現出對於暴力零容忍，對於任何暴力犯罪必定「遇案速查」、「嚴辦到底」，並持續向上溯源，追查槍枝來源。

    警方11日晚上在學甲區攔截圍捕涉嫌開槍的莊姓犯嫌，他下車逃跑被逮到。（麻豆分局提供）

    警方11日晚上在學甲區攔截圍捕涉嫌開槍的莊姓犯嫌，他下車逃跑被逮到。（麻豆分局提供）

    警方在學甲區攔截圍捕涉嫌開槍的莊姓犯嫌，他開車進到死巷，下車逃逸仍被逮到。（麻豆分局提供）

    警方在學甲區攔截圍捕涉嫌開槍的莊姓犯嫌，他開車進到死巷，下車逃逸仍被逮到。（麻豆分局提供）

