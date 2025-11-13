為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    由愛生恨！ 消防員舊愛盜新歡照片PO文徵友 遭判刑6月

    2025/11/13 12:21 記者黃佳琳／高雄報導
    林姓消防員與舊愛分手後新歡竟被盜照在「告白消防」PO文幫徵友。（翻攝臉書告白消防粉專）

    林姓消防員和藍姓女子分手後，與另名女子小芯（化名）交往，並修成正果，藍女心有不甘，持續騷擾小芯長達3年，更盜用小芯的照片在臉書「告白消防」粉專PO文替她徵友，小芯得知此事氣炸報警提告，藍女被依違反個資法等罪判刑6月，得易科罰金。

    判決指出，林姓消防員於2022年與藍姓女子分手後，同年9月經友人介紹認識小芯，藍女誤以為小芯是小三介入感情才導致分手，多次透過IG想要認識小芯，但小芯不想理她，但藍女不死心，持續騷擾將近3年。

    2023年2月，臉書「告白消防」粉專出現一則PO文，內容為「大家好，我一直很嚮往警消的職業，很想認識消防員當未來的另一半，我住在南部，希望認識的另一半也是在南部，目前從事業務相關的工作所以有時會比較忙，我的身體不是很好有時候會需要看中醫治療，希望未來的你可以陪我走過這美好的時光」，並附上小芯的全名和照片。

    小芯得知此事後氣炸，加上林男也曾被藍女盜用帳號刪除line對話紀錄，兩人報警提告後，警方追查出是藍女所為，但高雄地方法院審理時，藍女否認犯行，辯稱自己當時人在高雄上家教課，但IP登入地點卻在台北，自己不可能同時分身兩地，但法官綜合相關事證後不採信她的說詞，依違反個資法等罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

