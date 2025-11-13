黑心醫美4兄弟破解鳳凰電波機台 重複使用探頭牟利11人起訴

上溢國際公司涉嫌透過俗稱「無限手把」的破解裝置，竄改晶片與電路設計，使電波探頭可無限回充重複使用。（資料照）

上溢國際公司負責人黃國祥等四兄弟，涉未取得醫療器材許可，自香港等地非法輸入鳳凰電波機台等醫美儀器，並透過竄改晶片、程式碼等手法，將機台製成「無限手把」及可重複使用的「回充探頭」，再販售給醫美診所牟利。台北地檢署今依違法醫療器材法等罪起訴上溢國際公司，及黃家四兄弟等11人。

至於行政院災害防救辦公室前科長洪明全涉案部分，檢方調查，洪男僅是協助自稱「黃醫師」的黃培軒訂房，因具台北六福萬怡酒店VIP會員，有較低價格訂房優惠，且未從中獲取不法利益，獲緩起訴處分1年，須向公庫支付30萬元。

起訴書指出，黃國祥明知上溢公司未向主管機關取得第二級醫療器材輸入許可證，竟在未經核准下，於2022年11月16日透過微信聯繫不知名賣家，以526萬元訂購鳳凰電波機2台，並親自到香港點交，委由中國地區貨運廠商輸入至台。

檢警查出，黃家四兄弟黃國祥、黃國忠、黃千萬、黃培軒，明知從香港輸入的鳳凰電波主機，內部含有檢測用的探頭是台灣索塔公司原廠製造，僅限1次使用，且開啟後2小時內要施打完畢，但4兄弟為讓探頭達到無限制重複使用效果，黃國祥竟將鳳凰電波主機內的主機板，與索塔公司原廠機台的主機板板拆卸互換，搭配黃培軒從中國購得可重製探頭使用發數的把手。

黃家四兄弟將鳳凰電波機台成功改造後，由黃培軒四處招攬有意施打鳳凰電波的客戶，自稱「黃醫師」在六福萬怡酒店為4名客人施打鳳凰電波，獲利31萬1000元。

不僅如此，具理工專業知識的黃國祥、黃國忠、黃千萬，也將歪腦筋動到美國音波機台。檢警發現3人自2014年開始嘗試調整美國音波可施打發數，最終以竄改晶片與電路設計，成功破解每顆透頭施打2400次的限制，讓探頭可無限回充重複使用。

調查小組發現，黃家四兄弟將每顆回充探頭2萬4500元，提供給台北市松山區景賀診所民生總店、景賀醫美診所光復分院，還會向診所回收探頭，這些探頭在效果逐漸衰退後，仍被以新品價格販售，恐導致療程效果下降，甚至增加感染與併發症風險。

而黃家四兄弟4人食髓知味，2025年4月間，黃培軒借用彩光診所名義，向具輸入許可證的莫氏訂購美國音波二代機1台，再由黃千萬重製機台中U1therapy系統韌體，以及操作介面程式的數位格式程式碼等電腦程式著作，後來黃國忠將改造的美國音波機台帶到香港，並將重製的程式碼安裝至其他3台美國音波二代機，佯充為原廠機台，有價出租給其他診所。

台北地檢署今依違反醫療器材管理法、詐欺、著作權法、商標法、醫師法等罪起訴上溢公司及黃家四兄弟等11人，檢方審酌黃培軒於偵查中率先吐露實情，且黃國祥、黃國忠坦犯行，並願賠償被害人損失，建請求法院量處適當之刑。

