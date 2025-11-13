為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    交友軟體詐騙50萬泰達幣 南港警埋伏逮捕車手及收水手

    2025/11/13 11:22 記者鄭景議／台北報導
    警方查緝車手。（記者鄭景議翻攝）

    警方查緝車手。（記者鄭景議翻攝）

    29歲的林姓女子，日前於交友軟體上認識一名男性友人，經對方介紹投資虛擬貨幣泰達幣，但林女在過程中越想越不對勁，覺得是詐騙決定報案。台北市南港分局接獲報案後與林女配合，本月3日在南港火車站周邊埋伏，成功逮捕取款車手及第一層收水手，現場起獲贓款50萬元，更意外在49歲楊姓收水手身上查獲海洛因、安非他命等毒品，全案依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

    據了解，林女為自由業，她與該名男性友人在交友軟體認識約一個月，對方在聊天過程中不斷遊說她投資虛擬貨幣獲利，隨後將幣商的LINE帳號提供給林女。林女起初信以為真，但後來發現投資虛擬貨幣的過程很像詐騙，經過考慮決定向警方報案。

    林女與警方合作，依照指示準備50萬元現金前往南港火車站與車手面交，南港分局則在面交地點周邊埋伏。當28歲車手彭女收下林女的款項，正準備將贓款交付給第一層收水手楊男時，埋伏員警旋即上前逮捕2人。

    警方在現場除了起獲作案用的行動電話、現金50萬元之外，更在收水手楊男身上身上搜出海洛因1包（毛重1.82公克）、海洛因針筒2支、安非他命2包（共約2.14公克）及吸食器等證物。彭女向警方供稱，自己是上網找到這份工作，事先不清楚是詐騙，每取款1次可獲利1,500元；而楊男則表示是自今年9月加入收水，每日可獲3,000元報酬。

    警方訊後依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例，將兩人移送士林地檢署持續偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警查獲海洛因1包及海洛因針筒2支。（記者鄭景議翻攝）

    警查獲海洛因1包及海洛因針筒2支。（記者鄭景議翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播