交友軟體詐騙50萬泰達幣 南港警埋伏逮捕車手及收水手

警方查緝車手。（記者鄭景議翻攝）

29歲的林姓女子，日前於交友軟體上認識一名男性友人，經對方介紹投資虛擬貨幣泰達幣，但林女在過程中越想越不對勁，覺得是詐騙決定報案。台北市南港分局接獲報案後與林女配合，本月3日在南港火車站周邊埋伏，成功逮捕取款車手及第一層收水手，現場起獲贓款50萬元，更意外在49歲楊姓收水手身上查獲海洛因、安非他命等毒品，全案依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

據了解，林女為自由業，她與該名男性友人在交友軟體認識約一個月，對方在聊天過程中不斷遊說她投資虛擬貨幣獲利，隨後將幣商的LINE帳號提供給林女。林女起初信以為真，但後來發現投資虛擬貨幣的過程很像詐騙，經過考慮決定向警方報案。

林女與警方合作，依照指示準備50萬元現金前往南港火車站與車手面交，南港分局則在面交地點周邊埋伏。當28歲車手彭女收下林女的款項，正準備將贓款交付給第一層收水手楊男時，埋伏員警旋即上前逮捕2人。

警方在現場除了起獲作案用的行動電話、現金50萬元之外，更在收水手楊男身上身上搜出海洛因1包（毛重1.82公克）、海洛因針筒2支、安非他命2包（共約2.14公克）及吸食器等證物。彭女向警方供稱，自己是上網找到這份工作，事先不清楚是詐騙，每取款1次可獲利1,500元；而楊男則表示是自今年9月加入收水，每日可獲3,000元報酬。

警方訊後依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例，將兩人移送士林地檢署持續偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警查獲海洛因1包及海洛因針筒2支。（記者鄭景議翻攝）

