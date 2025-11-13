恐怖！曳引車巨輪脫落暴衝撞擊2車 「閃也閃不掉」駕駛嚇傻

被巨輪砸中的休旅車。（民眾提供）

驚魂一瞬間！台中台74線12日近午上演離奇車禍，一輛曳引車行駛中竟「兩顆巨輪」高速脫落，迎面朝後方車流滾去，瞬間砸中休旅車及轎車各一輛，所幸無人傷亡，但駕駛形容當下根本「想閃也閃不掉」，仍是心有餘悸。

經查，30歲林姓男子駕駛營業用曳引車，當時沿台74線中線車道往草屯方向行駛，在29.7公里處時右後輪螺絲疑因疲乏斷裂，導致右後方兩輪同時脫軸，雙巨輪在車道上高速翻滾暴衝，後方兩輛休旅車與轎車閃避不及，硬生生被砸中，現場駕駛驚呼連連。

兩車遭擊中後緊急滑靠路肩，林男發現情況也立即將車停妥查看，幸好未引發連環事故，警方到場後確認，林男並無酒駕情形，但因車輛維護疏失，須負責後方兩車損壞賠償，並依《道路交通管理處罰條例》進一步認定裁處，警方呼籲，駕駛人上路前務必做好車況檢查，以免掉落物或機件脫落造成他人損害甚至事故。

被另一輪砸中的轎車。（民眾提供）

曳引車右後輪螺絲斷裂，右後兩輪脫落滾至車道上。（民眾提供）

