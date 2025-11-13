普發萬元可領補助？嘉義婦人金融卡被騙走

中埔分局破獲嘉義縣首件普發萬元現金詐騙案。（警方提供）

中央政府普發現金1萬元，許多詐騙集團藉此議題進行詐騙，嘉義縣一名6旬陳姓婦人10月底在臉書廣告看到「政府普發1萬元補助」訊息，就填寫個人基本資料及LINE聯繫方式，卻遭詐騙，導致金融卡被騙走；中埔分局獲報進行偵辦，昨天在嘉義市查獲陳姓犯嫌，依涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦，也是嘉義縣首件破獲的普發萬元補助詐騙案。

中埔分局三和派出所日前接獲陳婦報案，10月底在臉書廣告見「政府普發1萬元補助」訊息，因此主動填寫個人基本資料及LINE聯繫方式，詐騙集團佯稱需要以金融卡驗證開通，方能領取補助，誘騙陳婦至超商以賣貨便寄出金融卡，事後陳婦發現郵政帳戶無法使用，才驚覺遭騙。

警方組成專案小組，經蒐證掌握詐騙犯嫌，昨持嘉義地方法院核發搜索票，在嘉義市西區湖子內一帶查獲陳姓犯嫌到案，查扣作案工具行動電話等證物。

中埔分局分局長曾裕景表示，政府普發現金，詐騙集團藉機詐騙，警方以夜市叫賣哥錄製反詐騙音檔，透過各種方式宣傳，提醒民眾注意防詐；政府普發1萬元現金政策，不會以簡訊、電子郵件方式通知領錢、登錄，普發現金可上財政部官方網站（https://10000.gov.tw/）瞭解，或電洽1988專線詢問，有疑問可撥打110或165反詐騙專線。

警方逮捕詐騙集團成員。（警方提供）

