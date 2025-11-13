為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    普發萬元可領補助？嘉義婦人金融卡被騙走

    2025/11/13 11:23 記者林宜樟／嘉義報導
    中埔分局破獲嘉義縣首件普發萬元現金詐騙案。（警方提供）

    中埔分局破獲嘉義縣首件普發萬元現金詐騙案。（警方提供）

    中央政府普發現金1萬元，許多詐騙集團藉此議題進行詐騙，嘉義縣一名6旬陳姓婦人10月底在臉書廣告看到「政府普發1萬元補助」訊息，就填寫個人基本資料及LINE聯繫方式，卻遭詐騙，導致金融卡被騙走；中埔分局獲報進行偵辦，昨天在嘉義市查獲陳姓犯嫌，依涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦，也是嘉義縣首件破獲的普發萬元補助詐騙案。

    中埔分局三和派出所日前接獲陳婦報案，10月底在臉書廣告見「政府普發1萬元補助」訊息，因此主動填寫個人基本資料及LINE聯繫方式，詐騙集團佯稱需要以金融卡驗證開通，方能領取補助，誘騙陳婦至超商以賣貨便寄出金融卡，事後陳婦發現郵政帳戶無法使用，才驚覺遭騙。

    警方組成專案小組，經蒐證掌握詐騙犯嫌，昨持嘉義地方法院核發搜索票，在嘉義市西區湖子內一帶查獲陳姓犯嫌到案，查扣作案工具行動電話等證物。

    中埔分局分局長曾裕景表示，政府普發現金，詐騙集團藉機詐騙，警方以夜市叫賣哥錄製反詐騙音檔，透過各種方式宣傳，提醒民眾注意防詐；政府普發1萬元現金政策，不會以簡訊、電子郵件方式通知領錢、登錄，普發現金可上財政部官方網站（https://10000.gov.tw/）瞭解，或電洽1988專線詢問，有疑問可撥打110或165反詐騙專線。

    警方逮捕詐騙集團成員。（警方提供）

    警方逮捕詐騙集團成員。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播