「滿堂紅」淪詐團洗錢通道！涉助洗1億黑金 負責人蔡閔如羈押禁見

台北地檢署日前偵辦假投資、假檢警詐騙案件，發現知名餐飲公司蔡姓負責人涉嫌協助詐團洗錢，蔡女被拘提到案，移送台北地檢署複訊。（記者廖振輝攝）

台北地檢署追查跨國假投資、假檢警詐欺集團，發現該集團不法所得高達9億多元，有逾1億元流入14家公司帳戶，當中包含知名連鎖麻辣火鍋品牌「滿堂紅」餐飲總公司。檢方認定公司負責人蔡閔如涉嫌協助詐團洗錢，昨向台北地方法院聲請羈押禁見，法院今凌晨裁准。

「滿堂紅」由資深影評人王清華於2006年創立，2018年進駐信義區貴婦百貨「Bellavita」後名氣大漲。然而，王家父子於2020年因經營理念分歧出售股份，品牌經營權易手後逐漸走下坡，再受疫情與關店潮衝擊，營運轉以加盟模式為主，卻仍難止虧損，如今更疑因資金往來不明，捲入詐團洗錢案。

請繼續往下閱讀...

檢警追查發現，該詐團今年4月至8月間以假投資、假檢警手法詐騙18名被害人，總金額逾9億元。被害人有人交付現金、有人被騙走黃金，也有將資金轉入特定公司帳戶。追查金流時進一步查出，贓款中有逾1億元流向滿堂紅餐飲開發總公司等14家公司，其中9家均由蔡閔如實質掌控。

據悉，蔡女涉嫌透過開立虛假發票等手法，協助詐團洗白贓款，再提領現金轉交詐團成員，洗錢模式與以往常見的「人頭公司」或「殭屍公司」不同，詐團此次利用正常營運中的企業協助洗錢，手法相當罕見。

檢警11日兵分32路搜索，拘提蔡閔如等20人到案。檢方昨依詐欺、洗錢防制法等罪嫌向法院聲押蔡女禁見，其餘共犯則分別以5萬至50萬元不等金額交保；台北地院今凌晨裁准聲押。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法