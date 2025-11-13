4歲童吃餅乾掉屑 竟被母親男友抓去撞牆打成植物人

高醫小兒部部長徐仲豪教授（右3）針對此案召開專家會議，確認為重大兒虐案件。（記者黃佳琳翻攝）

4歲劉姓男童和10歲哥哥在家吃餅乾掉屑，媽媽的同居男友鄭男看不慣，處罰兩兄弟去半蹲，劉姓男童對鄭男比中指，鄭男理智線斷裂，竟把孩子抓去撞牆，劉童受傷喊了3天頭很痛，直到昏倒在家才被媽媽送醫，但因顱內嚴重出血已呈植物人狀態，迄今未脫離險境，鄭男到案後否認犯行，被檢方依兒虐致重傷罪起訴並向法院求刑12年，成為「剴剴案」後修法全台第一人。

檢方指出，今年9月15日晚上，劉姓男童和哥哥在家吃餅乾，結果餅乾屑掉了一地，鄭姓男子（26歲）看不慣，叫兩兄弟把地掃一掃後去半蹲，由於兩兄弟也不是很喜歡鄭男，鄭男之前還有過多次以玩遊戲、管教為由，出手教訓兩兄弟，弟弟這次被處罰心有不甘，竟對鄭男比中指。

鄭男看到劉童比中指後直接爆炸，抓著劉童去撞後陽台牆壁，導致他顱內持續出血，身上還有大小挫瘀傷，劉童喊了3天頭很痛，但都沒人理，直到第四天在家昏倒，媽媽才趕快帶他去醫院急救，但因顱內嚴重出血已呈植物人狀態，昏迷指數一直在3，迄今未脫離險境。

由於鄭男到案後否認犯行，媽媽也因當時在洗澡沒看到案發過程，經高醫兒保醫療中心召集檢警聯繫平台，經專家會議討論後確認為兒虐案件，檢警追查發現，劉童曾在三個月內三度帶傷去幼兒園上課，但老師發現後都沒有機警通報，錯失救援的先機。

檢警根據劉童哥哥的供述，加上醫院的驗傷報告等相關事證，再度傳喚鄭男說明時，鄭仍否認犯行，並拒絕測謊，高雄地檢署偵結後，認定鄭男犯行重大，加上「剴剴案」後，已將兒虐重傷修法至10年以上徒刑，因此向法院具體求刑12年。

