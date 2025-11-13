催淚！「先生沒下車會害怕」8旬失智嬤拉車門尋夫 警不忍揭真相

警方陪同賀姓婦人返家。（警方提供）

催淚！「先生在後座，等我一起出門」台中市豐原區日前深夜街頭一名獨居失智8旬老婦獨自站在車旁，不斷拉扯車門，嘴裡喃喃自語要找「先生」，民眾報警求助。豐原警分局員警趕抵後才得知，老婦疑似失智，誤把停在路邊的車當成丈夫叫來接她的車，堅稱「他在裡面等我」，但丈夫早已過世十多年。

豐原警分局今日指出，合作派出所警員龔世宏、張祐豪於前天凌晨3時17分接獲民眾報案指稱，在豐原區一心路185巷11弄有位老婦人靠在一輛車旁許久，行為可疑。員警趕到現場後，見一名87歲賀姓老婦人不斷拉扯路邊停放車輛的車門。經詢問，老婦神情焦急地表示，該車是她「叫來要載她和先生出門」的，並堅稱「先生已經坐在後座」。

員警檢查後發現，車內並無他人，車輛亦屬附近住戶所有，老婦一時想不起回家的路，警方研判她應患有失智症，經查證身分與住址後，發現她其實就住在隔壁巷弄內，隨即由員警陪同老婦步行返家。

途中老婦仍不時叮囑員警「要記得叫先生下車」，擔心「先生找不到她會害怕」，並多次回頭確認「先生是否跟上」。抵達住處後，員警輕聲安撫，僅柔聲告訴她會幫忙聯繫先生，請她安心休息，未揭露丈夫已於十多年前離世的真相。

合作派出所所長陳盈延提醒，家中若有易走失之家人，應多加留意其動向，也可向社會局申請愛心手鍊，或至各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分。

