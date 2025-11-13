為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    催淚！「先生沒下車會害怕」8旬失智嬤拉車門尋夫 警不忍揭真相

    2025/11/13 11:42 記者張軒哲／台中報導
    警方陪同賀姓婦人返家。（警方提供）

    警方陪同賀姓婦人返家。（警方提供）

    催淚！「先生在後座，等我一起出門」台中市豐原區日前深夜街頭一名獨居失智8旬老婦獨自站在車旁，不斷拉扯車門，嘴裡喃喃自語要找「先生」，民眾報警求助。豐原警分局員警趕抵後才得知，老婦疑似失智，誤把停在路邊的車當成丈夫叫來接她的車，堅稱「他在裡面等我」，但丈夫早已過世十多年。

    豐原警分局今日指出，合作派出所警員龔世宏、張祐豪於前天凌晨3時17分接獲民眾報案指稱，在豐原區一心路185巷11弄有位老婦人靠在一輛車旁許久，行為可疑。員警趕到現場後，見一名87歲賀姓老婦人不斷拉扯路邊停放車輛的車門。經詢問，老婦神情焦急地表示，該車是她「叫來要載她和先生出門」的，並堅稱「先生已經坐在後座」。

    員警檢查後發現，車內並無他人，車輛亦屬附近住戶所有，老婦一時想不起回家的路，警方研判她應患有失智症，經查證身分與住址後，發現她其實就住在隔壁巷弄內，隨即由員警陪同老婦步行返家。

    途中老婦仍不時叮囑員警「要記得叫先生下車」，擔心「先生找不到她會害怕」，並多次回頭確認「先生是否跟上」。抵達住處後，員警輕聲安撫，僅柔聲告訴她會幫忙聯繫先生，請她安心休息，未揭露丈夫已於十多年前離世的真相。

    合作派出所所長陳盈延提醒，家中若有易走失之家人，應多加留意其動向，也可向社會局申請愛心手鍊，或至各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播