老屁孩？高雄清晨驚見鞭炮炸街 行駛車輛邊開邊放下場慘了

白色休旅車行駛在高雄市三多二路時，一路燃放鞭炮。（民眾提供）

今（13）日清晨5點多，高雄市苓雅區三多二路不少居民被鞭炮聲驚醒，發現竟是1輛休旅車行駛過程中對著快車道一路燃放鞭炮，火光四射嚇壞不少用路人，鞭炮聲更是擾人清夢，警方獲報調查，駕駛一路違規及危險駕車等行為，除了最高可處近7萬罰款、吊扣駕照等，還將依公共危險罪將涉案人移送法辦。

苓雅分局民權所指出，經調閱監視器發現，1輛白色休旅車於今天清晨5點49分，在三多二路行駛中燃放鞭炮。影片中車輛跨越兩車道行駛，可處600至1800元罰鍰；行駛中燃放鞭炮、危險駕車，可處6000至3萬6000元罰鍰、當場禁止駕駛並吊扣汽車牌照6個月；放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；危險駕車並涉嫌違反刑法第185條公共危險罪。

請繼續往下閱讀...

警方表示，已鎖定車主李姓男子（60歲），將於查緝到案後，依法開罰並偵辦。同時也會將資料移請消防局及環保局依權責審認裁罰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法