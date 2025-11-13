為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    移工無照騎車拒酒測遭罰18萬不繳 被強制執行急請仲介出面

    2025/11/13 10:24 記者羅欣貞／屏東報導
    書記官執行案件示意照片。（法務部行政執行署屏東分署提供）

    書記官執行案件示意照片。（法務部行政執行署屏東分署提供）

    一名越南籍男性移工去（2024）年4月間騎機車行經屏東縣新園鄉，因拒絕接受酒精濃度測試且無駕駛執照，遭警方查獲舉發，被裁罰18萬元，但男子遲未繳納罰款，今（2025）年經監理單位移送強制執行，該名移工才委請仲介出面表示願意一次繳清欠款。

    法務部行政執行署屏東分署表示，該名外籍男子無照騎車又拒酒測，經警方查獲以違反「道路交通管理處罰條例」第35條第4項第2款規定予以舉發，被裁罰新台幣18萬元，且自裁決日起3年內不得考領普通重型機車駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。

    但男子遲未繳納罰款，交通部公路局高雄區監理所屏東監理站移送強制執行，屏東執行分署承辦書記官收案後發現義務人為外國男子，除調查其工作服務單位和財產外，另發文通知男子應於指定期日到場說明。不久，一名自稱是該外國男子的仲介公司人員到場表示義務人是越南人，來台灣工作，雖然在越南有駕照，但來台後沒有換考駕照，義務人願意一次繳清欠款。

    書記官事後也電話連絡仲介公司人員，語氣慎重請仲介公司人員要明確向該名外籍男子表達，如有騎車開車需求，可向監理機關詢問相關國際駕照互惠等考換駕照事宜，目前其無駕照不得騎車開車外出，以免受罰。

    屏東分署表示，來台工作的外籍人士日益增加，難免會有騎車開車需求，外籍人士如有國際駕照互惠相關問題可請仲介公司代為詢問監理機關，以免外籍工作人士不懂法令導致無照駕駛而受罰。

