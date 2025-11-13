為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    車手不開車改搭車 小黃「打詐運轉手」檢舉獲頒破案禮盒

    2025/11/13 10:22 記者陳彥廷／屏東報導
    警局長甘炎民前來頒發禮盒。（警方提供）

    警局長甘炎民前來頒發禮盒。（警方提供）

    詐騙猖獗，且近年常以計程車作為車手運送或提領贓款的交通工具，計程車司機們也成為打詐工作中重要的一環，屏東縣警察局東港警分局日前就接獲運將報案，果然發現是車手，屏東縣政府警察局長甘炎民親自趕到崁頂分駐所，並頒發破案禮盒感謝提供線索的「打詐」運轉手。

    東港警分局崁頂分駐所於前天接獲運將報案，指他載到疑似車手的可疑人士，經運將告知行駛路線，警方立即派遣線上警力攔查車輛，現場查獲甫收取完詐騙贓款的陳姓車手，旋即帶案偵辦。

    東港警分局表示，詐騙集團為製造斷點，現都以計程車作為車手運送或提領贓款的交通工具，「車手不再開車的居多」，因此，計程車司機們也是打詐工作中重要的一環。

    內政部警政署訂有「民眾檢舉車手獎勵核發原則」並自今年7月1日起正式實施，民眾如提供檢舉車手線索，或協助警方緝捕到案，經檢察官裁定交保、聲請羈押等處分者，每案可獲1萬元獎金。縣警局長甘炎民局長獲悉有熱心民眾協助查獲車手後，昨天就到場親自頒發破案禮盒感謝提供線索的「打詐」運轉手，也再次呼籲，如遇可疑乘客應立即通報警方，車手由警方來抓，獎金由您來領。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播