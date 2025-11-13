爛醉騎機車撞死單車婦 酒駕男重傷還被判刑3年

蔡姓男子酒駕肇事致人於死，身受重傷還被判刑3年。（資料照）

屏東縣蔡姓男子無照駕駛、酒後騎機車與騎單車的顏姓婦人發生碰撞，因力道猛烈，導致顏婦傷重不治，他也因顱內出血重傷送醫急救，警方事後到醫院抽血檢測，蔡男酒測值竟高達1.26毫克，幾近爛醉程度酒駕，屏東地院依酒駕肇事致人於死罪判處蔡男3年徒刑，可上訴。

蔡男2022年9月間晚上在枋寮鄉一家卡拉OK店飲酒後騎機車返家，卻在途中與騎自行車的顏姓婦人發生碰撞，因力道猛烈，顏婦身上多處骨折，蔡男頭部也受到重創，雙雙送醫急救，顏婦因傷勢嚴重，於1個多月後宣告不治，蔡男則保住性命，但警方事後到醫院抽血檢測，發現蔡男酒值竟高達1.26毫克，幾近爛醉狀態騎機車上路，依酒駕肇事致人於死等罪嫌送辦。

請繼續往下閱讀...

檢方偵辦後，發現蔡男沒有駕照，且有多次交通違規紀錄，案發前2個月，還因酒駕被警方查獲送辦，卻未記取教訓，再次酒後騎機車上路釀成悲劇，實屬不該。

屏東地院認為該起交通事故，經車輛行車事故鑑定會鑑定後，騎乘自行車的顏婦於劃設分向限制線路段穿越道路，為肇事主因，蔡男為肇事次因，考量蔡男事後坦承犯行，並賠償死者家屬達成和解，家屬同意不再追究、從輕量刑或予以緩刑，並改依通常程序審理，審酌全案情狀，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處蔡男3年徒刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法