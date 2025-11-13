為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    總統大選期間赴中國接受招待 高雄4里長判無罪

    2025/11/13 09:49 記者鮑建信／高雄報導
    高市里長等人赴陸旅遊，涉嫌違反正副總統選罷法等罪，高雄高分院維持無罪判決。（記者鮑建信攝）

    本屆總統大選期間，高雄市前金區陳宗佐等4名里長，被控前往中國旅遊接受落地招待，被檢方依違反正副總統選罷法、反滲透法等罪起訴，高等法院高雄分院上午宣判，仍然判處無罪。

    高雄地檢署起訴書指出，前年9月間，前金區長生里里長陳宗佐招攬31名成員前往北京旅遊，6天5夜團費僅需1萬7500元，在當地的住宿、餐費則由當地台辦負責招待，中方除藉餐會宣傳「兩岸一家親」，還要團員不支持總統候選人賴清德。

    此外，被告黃崑光、陳振琦、黃玉英均為前金區里長，並在112年12月5日至9日，受邀前往中國旅遊，接受廈門市港澳事務辦公室落地招待，並與台辦人員鐘世祿等餐聚時，對方宣傳「兩岸一家親」政治理念，還要求投票支持國民黨推薦總統候選人。

    高雄地院調查，被告陳宗佐等人均未提及政治活動，參訪團員也都有支付旅費，認定罪證不足。檢方不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回，尚未定案。

