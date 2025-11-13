金價飆漲詐團嗅「商機」！台中翁信了黃金投資 警一查「帳戶已警示」

銀行直覺老翁遇詐通報警方。（警方提供）

近來國際金價衝上新高，詐團也趁勢假藉「黃金投資」名義詐財，台中市朱姓老翁近日到銀行要臨櫃匯款56萬元，行員詢問用途朱男卻支吾其詞，聲稱是「裝潢費用」，警方獲報到場查出該帳戶已警示，直言是「假投資詐騙」，多方舉例勸說下，朱翁這才恍然大悟，打消匯款念頭。

第一分局指出，大誠分駐所員警前天接獲銀行通報，行員指出，核對資料時發現收款帳戶近期多次出現可疑金流，加上71歲朱翁神情緊張，對用途說詞閃爍，僅說是「裝潢費用」卻無法提出任何佐證文件，立刻判斷有詐，機警退回款項並通報警方協助。

巡佐雲陳德與警員張瑋恩火速趕抵現場，兩人一邊安撫朱翁情緒，一邊仔細詢問匯款原因，終於揭開真相，原來朱翁透過交友網站認識一名自稱「國際黃金投資顧問」的網友，對方用「短期高報酬」、「專業指導」等話術包裝，誘他匯款至指定帳戶。

警方一聽直言是「假投資真詐騙」的手法，當場向朱男說明詐團常見伎倆與案例，並指出該帳戶近期金流往來異常已被警示通報，朱翁聽聞後恍然大悟，立即打消匯款念頭，成功守住血汗積蓄。

第一分局表示，金價屢創歷史新高，詐騙集團趁勢包裝各式「黃金投資」話術，誘導民眾匯款或下載假投資App，提醒民眾凡標榜「高報酬、零風險」投資管道都應特別留意，如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線查證。

員警趕抵勸說，老翁才打消匯款念頭。（警方提供）

