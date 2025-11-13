交通事故下降31％ 南市連4月趨緩 曝事故高峰

台南市交通事故死亡逐月下降，聚焦高齡與機車安全防制重點。（記者洪瑞琴攝）

交通部公布今年1至8月全國交通事故統計，南市上半年死亡事故一度偏高引發關注。南市交通局表示，據最新統計，今年7月至11月12日南市A1類死亡人數（人員在當場或24小時內死亡的事故）較去年同期減少20人、降幅達31％；進一步觀察今年1至8月30日內死亡人數，自5月起已連續4個月呈現下降趨勢，顯示防制策略正發揮穩定效果。

交通局長王銘德指出，今年1至10月A1死亡事故中，以「機車事故」占比最高達7成；年齡層以65歲以上高齡者為主，約占4成。主要肇因仍以「恍神、緊張、分心駕駛」最常見，事故高峰則集中於上午8至10時及晚間8至10時。

王銘德表示，針對高齡者事故比例偏高，市府結合社政、教育體系推動高齡行人安全宣導與模擬體驗活動，並在社區據點導入樂齡交通安全課程，協助長者熟悉路口判斷與安全意識。機車族群方面，針對通勤與學區路段優化號誌時制、改善交通設施，同步辦理人本交通教育活動，提升學童與年輕族群的防禦駕駛觀念。

此外，警察局推動「順安專案」，針對未停讓行人、超速、酒駕與闖紅燈等違規加強取締，並持續擴充科技執法設備，提高執法精準度。

市長黃偉哲表示，維護交通安全是長期工作，市府已將交通安全列為首要施政重點。今年上半年事故偏高時，立即啟動熱區巡查、推動順安專案與精準執法，優化高風險路口設計，同時深耕校園、社區及高齡族群的交通安全教育。黃偉哲強調，台南要的不只是短期改善，而是長期安全文化，讓市民每一段路都能更安全、更安心。

交通局強調，道安團隊將持續定期分析事故特性與熱點，滾動檢討防制策略，結合中央與地方資源深化人本交通理念，朝「更友善、更安心」的城市邁進。

高齡與機車是南市交通安全防制重點。（記者洪瑞琴攝）

