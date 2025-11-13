美英制裁太子集團 胡采蘋揭FBI可比對金流助追回詐騙款

創辦人陳志。（圖擷取自太子集團控股官網）

美、英兩國接連對太子控股集團祭出制裁，馬來西亞金融圈也低調切割往來，避免捲入風險。對此，財經網美胡采蘋表示，FBI會從他們破獲的殺豬盤案件中比對你的金流，判斷你是否是他們所破獲案件的受害人，即使是加密貨幣錢，「台灣是太子集團詐騙的重災區，請大家不要放棄希望，去FBI旗下的網路犯罪投訴中心（IC3）登記」。

胡采蘋於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提到，這次FBI破獲太子集團，第一時間我看到有人說美國才是最大強盜集團，直接沒收詐騙集團的錢，比詐騙集團還更會詐騙。她請研究員去追查這件事情，這種說法完全就是錯的，事實上美國聯邦調查局（FBI）有一個網頁Internet Crime Complaint Center（IC3），詐騙受害人可以去上面登記，提供自己被詐騙的證據，外國人也可以登記。

FBI會從他們破獲的殺豬盤案件中，比對你的金流，判斷你是否是他們所破獲案件的受害人，即使是加密貨幣錢包，也會有從銀行匯入或匯出到銀行帳戶的紀錄，然後再追查銀行帳戶的金流。「我們自己可能無法判斷我們是不是太子集團的受害人，但FBI能從他們找到的金流去比對」。

從西元2000年開始，美國司法部已經用這類方法，破獲120億美元的殺豬盤，把錢分配給受害者了。即使是很難追查的加密貨幣錢包，我們查到一個龐氏騙局BitConnect，他們用虛幣轉了很多手，各種隱匿，第一次分配時只能拿回0.7％，但是今年上半年印度政府找到了他們藏匿的1.9億美元，這有可能把返還的金額提高到10％。總共40多國800多名受害者收到第一階段的返還。

至於像馬多夫、加密貨幣交易所FTX這種有清楚公司帳戶的案件，可以追回80％甚至118％（美國司法部採取保護小額受害者更多的原則，儘量讓小額受害者能拿回損失）。

胡采蘋坦言，「台灣是太子集團詐騙的重災區，請大家不要放棄希望，去IC3登記，我們剛剛上架的會員影片都有解說以及附上網址，雖然我們無法判斷自己是不是太子集團的受害者，但是FBI能主動比對資料，而且我們提供的資料或許能幫助FBI找到更多線索」。

胡采蘋痛斥，「幫中國詐騙集團詐騙台灣人的垃圾，應該生生世世下地獄十八層，請閻王不要客氣，這些垃圾不用放出來」。

