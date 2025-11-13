為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

社會
    首頁 > 社會

    不熟路況！ 外地遊客遇子突發熱痙攣 金山警開道助送醫

    2025/11/13 09:17 記者林嘉東／新北報導
    新北市金山警分局交通分隊協助1名熱痙攣的男嬰就醫，一路鳴笛開道，讓男嬰能迅速就醫，家屬感激不已。（記者林嘉東翻攝）

    新北市金山警分局交通分隊協助1名熱痙攣的男嬰就醫，一路鳴笛開道，讓男嬰能迅速就醫，家屬感激不已。（記者林嘉東翻攝）

    張姓男子日前開車載太太與1歲大小孩到新北市金山旅遊，1歲大的兒子突然翻白眼、口吐白沫，由於張男對當地路況不熟，不知醫院方向，就近向金山警分局交通分隊求助，交警見狀開警車在前方開道，一路鳴笛引導，3分鐘不到便抵達醫院；經診治為發燒引起的熱痙攣，讓張姓夫婦鬆口氣，也對警方及時相助感激不已。

    張姓夫婦本月8日開車到新北市金山區旅遊，晚間7點半張妻發現抱在懷中、1歲大的兒子，突然翻白眼、口吐白沫，張男就近開至新北市金山警分局交通分隊大門外，張妻下車抱著兒子衝進交通分隊，值班員警陳宣羽見狀開警車與備勤警員胡哲維一路開啟警笛開道引導張的車，不到3分鐘就抵達台大金山分院急救，所幸經醫師救治後為發燒引起的熱痙攣，醫治後也緩解穩定。

    張姓夫婦說，他們從外地來金山旅遊，因為不熟悉當地路況，回程途中兒子突然口吐白沫嚇壞，剛好經過交通分隊向警方求助，很感謝警方協助開啟警笛一路開道，在最快的時間引導他們到醫院醫治，讓兒子很快獲得醫治。

    金山分局長楊力強表示，警察不僅肩負治安與交通安全任務，更是民眾在危難時刻的第一線守護者，此次同仁臨危不亂、即時反應，展現警方守護生命、溫暖助人的精神；警方將持續強化各所隊緊急應變與救援應處能力，成為民眾最值得信賴的力量。

    新北市金山警分局交通分隊警員陳宣羽（右）開警車與備勤警員胡哲維一起護送發燒張姓男嬰就醫，讓張的父母感激不已。（記者林嘉東翻攝）

    新北市金山警分局交通分隊警員陳宣羽（右）開警車與備勤警員胡哲維一起護送發燒張姓男嬰就醫，讓張的父母感激不已。（記者林嘉東翻攝）

