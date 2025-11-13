翻牆易、翻供難！無監視器影像、手套不在竊案現場 卻栽在偵查自白

苗栗地院認為，謝男於偵查期間自白清楚交代犯案經過，顯然是其親身見聞，依共同犯踰越安全設備竊盜罪，判處1年徒刑。（資料照）

謝姓男子夥同他人架梯翻越圍牆，侵入工廠偷走100公斤銅線，犯案過程無監視器影像拍得，銅線也已銷贓不知去處，僅有廠區外遺留的一隻驗出有他DNA的手套。謝男於檢警偵查坦承，避免被羈押，但於苗栗地院庭審翻供否認行竊，企圖以證據力薄弱一搏；惟法官認為，謝男於偵查期間自白清楚交代犯案經過，顯然是其親身見聞，依共同犯踰越安全設備竊盜罪，判處1年徒刑。

判決指出，謝男於2023年9月間，與真實姓名、年籍不詳之人，前往被害工廠，先由同夥共犯使用現場木頭梯子踰越工廠鐵皮外牆進入，徒手竊取廠方放置於室外貨櫃屋上方的裸硬銅線100公斤，並由謝男在外接應。

兩人得手銅線後，載至苗栗縣苑裡鎮某回收場變賣。嗣被害工廠發覺銅線遭竊報警處理，由警方在被害工廠外旁的農地發現一隻手套，經送DNA鑑定，與謝男的型別相符。

謝男到案，坦承犯行並於檢警偵查期間，自白陳述犯案過程。但他於被移送法院審理時，翻供矢口否認，稱此案沒有監視器畫面，銅線載去哪裡賣也不知道？不能僅憑手套就認定他有去現場行竊，並稱他於檢警偵查時認罪，是害怕不承認會被羈押。

但法官認為，謝男並未主張檢察官於偵訊時有為任何強暴、脅迫、利誘、詐欺或其他不正方法，因此其於偵查中之自白應有證據能力。

法官並指出，此案固無現場監視器錄影畫面可還原案發時之客觀情況，然謝男於偵訊時已坦承犯行，並清楚交代其與共犯間之分工情節，甚在檢察官未提示現場情狀之下，交代同夥共犯「拿旁邊菜園的梯子靠在鐵皮上爬進去」，顯係就其親身見聞之事項，基於自由意識而為之自然陳述，與客觀事證相符而屬可信。

法官認為，謝男於庭審時翻供，顯為圖卸之詞，不足採信。且檢警扣案之手套，遺留在竊案現場旁，手套內側微物所檢出男性DNA-STR主要型別，與謝男之DNA-STR型別相符，謝男犯罪事證明確。

