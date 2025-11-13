暴躁男不養家還向妻索錢嫖妓 法院裁准孩子免除扶養義務

1名男子年輕時經常離家，與妻離婚後近30年也未曾扶養孩子，64歲因病住進護理之家，新竹地院裁准孩子免除扶養義務。（記者廖雪茹攝）

新竹1名脾氣暴躁的男子，自孩子小琪（化名）出生後經常離家，甚至向妻子索錢帶小琪到茶室嫖妓，動輒辱罵妻子、摔擲物品，妻子絕望離婚後近30年來以微薄收入維持生計，扶養、照顧小琪；如今男子64歲了，因病坐輪椅並住進護理之家，小琪向新竹地方法院請求減輕或免除扶養義務事件，法官認男子有工作能力時未曾養育小琪情節重大，裁准免除扶養義務。

判決書指出，小琪向法官陳述，爸爸自他出生起經常離家，甚至帶他出入茶室嫖妓。不僅如此，脾氣暴躁的爸爸，離婚前動不動就辱罵媽媽，摔擲家中物品。爸媽在1997年離婚後，媽媽靠微薄收入維生，並照顧他，爸爸則未曾扶養他。爸爸沒有正當理由未盡扶養義務，因此依民法聲請免除或減輕對爸爸的扶養義務。

該名男子則稱，他不曾帶小孩去茶室，但坦承確實沒有拿錢回家養小孩。小琪的媽媽也作證，丈夫年輕時沒有固定的收入，小孩1歲時，丈夫因椎間盤突出無法就業，家庭生活費用都是由她負責，丈夫從未拿錢回家，還屢次向她索要金錢到茶室消費。離婚後，丈夫也未曾付過小孩的生活費。

對於男子告訴法官，他曾經1次出席小孩學校活動；小琪的媽媽反指，當時丈夫酒醉到學校，還對學校人員咆哮，從此之後小孩就不希望爸爸再出席參與。

判決書指出，該男子近年都無所得收入，且因病行動不便須坐輪椅，上下床需照服員協助，目前入住護理之家，確有不能以自己財產及勞力所得以維持生活情事；小琪為已成年子女、有工作能力，對於爸爸負有扶養義務。

然而，法官審酌，該男子在小琪年幼時應有工作能力，卻未曾撫育照顧小琪，也未曾支付任何扶養費用，由妻子將小琪養育成年，導致親子關係淡漠，情節重大，如由小琪負擔對爸爸的扶養義務，顯失公平，因此准許小琪依民法請求免除其對爸爸的扶養義務。

