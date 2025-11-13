為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    豐田86喊價55次12.2 萬成交！彰化卦山法拍「雙11」吸金破千萬

    2025/11/13 06:41 記者陳冠備／彰化報導
    2013年生產的豐田86轎跑車，吸引多組買家激烈競價，最終喊價55次，12.2 萬成交。（行政執行署彰化分署提供）

    2013年生產的豐田86轎跑車，吸引多組買家激烈競價，最終喊價55次，12.2 萬成交。（行政執行署彰化分署提供）

    「雙11」不只電商開戰，法務部行政執行署彰化分署也利用這天舉辦「卦山法拍市集」，吸引眾多人潮與買家進場競標，其中一台豐田86轎跑車經55次激烈喊價後以12.2萬元賣出，現場在「86黑馬」帶動下交易熱絡，最後為國庫進帳逾1191萬元。

    這場拍賣會在中興新村舉行，全場焦點是一輛2013年進口上市的豐田86轎跑車（新車價約126.9萬），吸引多組買家激烈競價，現場喊價高達55次，最終以12萬2000元拍定，拍賣官一槌落下，全場響起熱烈掌聲。除了轎跑車外，挖土機、汽車等熱門標的同樣賣出好價。

    現場除了競價拍賣，還設有平價販售區，包括馳名國際的台灣高山茶、國際大廠生產的平價襪子等，一開賣就吸引民眾搶購，宛如「公家版雙11特賣會」，現場氣氛熱絡。

    彰化分署表示，本次拍賣不僅協助彰化與南投地檢署清理贓物庫，也讓拍賣所得用於協助義務人清償稅費，化解經濟壓力。同場還有麻煩小天使協會舉辦公益義賣，讓民眾在逛法拍、撿便宜的同時，也能做公益，一舉數得。

    行政執行署彰化分署也利用這天舉辦「卦山法拍市集」，吸引眾多人潮與買家進場競標。（記者陳冠備攝）

    行政執行署彰化分署也利用這天舉辦「卦山法拍市集」，吸引眾多人潮與買家進場競標。（記者陳冠備攝）

