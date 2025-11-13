澎湖北辰市場凌晨大火 多個攤位燒毀

馬公北辰市場凌晨大火，1樓攤商多處攤位遭火舌吞噬。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖最大雜貨市場馬公北辰市場，今（13）日清晨突傳火警，適逢鳳凰颱風海陸警報解除，但外圍環流帶來雷雨胞仍在澎湖上空徘徊，雨勢不斷，卻無法遏阻火勢蔓延，火舌迅速吞噬1樓攤商區多個攤位，現場警報聲四起，澎湖縣政府消防局據報後，出動多輛消防車趕往馳援，警方也派員封鎖多個出入口，防止閒雜人等進出，影響救災進度。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日凌晨1時18分接獲民眾報案指稱，馬公市大智街18巷4號正前方攤位發生火警，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即出動第一大隊、馬公、澎南及白沙分隊共8車19人前往，由副大隊長朱偉靖指揮搶救，並請馬公港務消防分隊支援1車2人，搶救人車共計9車21人。

請繼續往下閱讀...

勤務人員到達現場回報，確認現場係馬公市大智街18巷4號正前方多個攤位起火燃燒，立即部署水線搶救，火勢於1時54分控制，2時01分撲滅，燃燒面積約40平方公尺。

有關詳細起火原因、燒毀攤販數量及財物損失，將由消防局火災調查科進行後續調查。

現場一度傳出是變電箱爆炸起火，但北辰市場變電箱在地下室，距離1樓火場仍有段距離，可能性不大；另也傳出可能是遊民或外勞在內遊蕩，疑似有人為縱火的可能，但詳細失火原因仍有待火調小組鑑定報告出爐後才能確定，也讓外界再度正視公共場所入夜後安全管理問題。

澎湖縣政府消防局佈設多條水線，進入火場救援。（記者劉禹慶攝）

火勢集中在一樓攤商區多個攤位，距離地下室發電箱位置甚遠。（記者劉禹慶攝）

燒毀的攤位區損失慘重，短期內無法繼續營業。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法