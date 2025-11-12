金融卡借詐團讓被害人破財 女子辯「很少看新聞」法院打臉

陳女出借金融卡供詐團收款提領，辯稱很少看新聞，不知有詐，示意圖。（資料照）

陳姓女子把郵局與王道兩張帳戶的提款卡與密碼交給詐團使用，構成幫助洗錢罪，她稱「很少看新聞、不知有詐」，但台南地方法院不採信，判刑5月並科罰金2萬元。

陳女今年4月1日在嘉義民雄一間超商，透過交貨便寄出兩張金融卡，並以通訊軟體傳送密碼。詐團隨即以假買點數、假購物等話術行騙，要求被害人匯入兩帳戶後，旋即以提款卡在ATM提領殆盡，許多被害人陸續匯款，7筆金流合計約33萬餘元。

南警察善化分局獲報後，由台南地檢署起訴，陳女辯稱在抖音結識網友，對方自稱女兒生病、帳戶被凍結，需以她的帳戶「做流水」解困，她出於同情才借用。法院指出，雙方素未謀面、真實身分全不明，對話又被她刪除，欠缺任何可信佐證。

陳女辯稱，她也是受害者，對方騙她的金融卡，不知道網友是要做詐騙，她也很少看新聞。她請網友在台中的表哥「用我提供的帳戶做金錢進出的流水，我才借他帳戶使用」，後來怕男友知道她跟網友聊天，就刪除與網友的對話。

法官並指出，陳女明明知道「帳戶會被凍結」的情況，仍把卡交給陌生人，且對方聲稱有在銀行工作的表哥卻不借用表哥帳戶，情節顯不尋常。依一般社會經驗，出借帳戶極可能被用於詐欺與洗錢，主觀上具有不確定故意，依幫助犯規定減輕處罰，量處徒刑5月並科罰金2萬元。

