彰化男房仲追求女同業遭拒 竟亮保險套暗示「來一下」慘了

彰化陳姓男房仲對一名女同業心生好感，追求遭拒竟持續騷擾，並在見面時亮出保險套，暗示發生性行為。女方不堪其擾，提告求償250萬元。彰化地院審理，依跟蹤騷擾罪判陳男2月，得易科罰金，民事部分判賠10萬元精神慰撫金。

判決書指出，陳男自2022年6月起，不斷以打電話、傳訊息等方式，要求女仲介與其見面或請客吃飯。在一次超商會面中，陳男更刻意將保險套置於手機背面，展示給女方看，暗示「來一下」發生性行為，並嗆聲「不答應就檢舉妳公司」，令對方驚嚇不已。

對於女方指控，陳男承認邀約，但否認有展示保險套及暗示性行為，辯稱兩人只是朋友，才會講曖昧的話。不過法官根據女方提供的錄音證據，認定陳男確有騷擾與恐嚇成分，已構成《跟蹤騷擾罪》，判刑2月。

女方也主張，因長期遭受跟蹤騷擾，她罹患慢性創傷後壓力症，出現抑鬱、焦慮、失眠等症狀，需長期服藥，並因此長達43個月無法工作，據此向陳男求償工作損失105萬元及精神慰撫金145萬元，共250萬元。

法官審理認為，雖然女方的精神痛苦與陳男的騷擾行為有關，但焦慮、憂鬱等症狀成因複雜，難以證明具直接因果關係，且女方後續未持續就醫。最後法院衡量雙方經濟狀況與侵害程度，判決陳男應賠償10萬元為適當。全案可上訴。

