為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化男房仲追求女同業遭拒 竟亮保險套暗示「來一下」慘了

    2025/11/12 22:01 記者陳冠備／彰化報導
    男仲介追求女同業遭拒，亮保險套暗示性行為被判刑，示意圖。（記者陳冠備攝）

    男仲介追求女同業遭拒，亮保險套暗示性行為被判刑，示意圖。（記者陳冠備攝）

    彰化陳姓男房仲對一名女同業心生好感，追求遭拒竟持續騷擾，並在見面時亮出保險套，暗示發生性行為。女方不堪其擾，提告求償250萬元。彰化地院審理，依跟蹤騷擾罪判陳男2月，得易科罰金，民事部分判賠10萬元精神慰撫金。

    判決書指出，陳男自2022年6月起，不斷以打電話、傳訊息等方式，要求女仲介與其見面或請客吃飯。在一次超商會面中，陳男更刻意將保險套置於手機背面，展示給女方看，暗示「來一下」發生性行為，並嗆聲「不答應就檢舉妳公司」，令對方驚嚇不已。

    對於女方指控，陳男承認邀約，但否認有展示保險套及暗示性行為，辯稱兩人只是朋友，才會講曖昧的話。不過法官根據女方提供的錄音證據，認定陳男確有騷擾與恐嚇成分，已構成《跟蹤騷擾罪》，判刑2月。

    女方也主張，因長期遭受跟蹤騷擾，她罹患慢性創傷後壓力症，出現抑鬱、焦慮、失眠等症狀，需長期服藥，並因此長達43個月無法工作，據此向陳男求償工作損失105萬元及精神慰撫金145萬元，共250萬元。

    法官審理認為，雖然女方的精神痛苦與陳男的騷擾行為有關，但焦慮、憂鬱等症狀成因複雜，難以證明具直接因果關係，且女方後續未持續就醫。最後法院衡量雙方經濟狀況與侵害程度，判決陳男應賠償10萬元為適當。全案可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播